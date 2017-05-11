11.05.2017 10:36:38

Son 'kartpostalcı' teknolojiye direniyor

Kütahya'da, 40 yıldır kartpostalcılık yapan 72 yaşındaki Yüksel İnan, son yıllarda gelişen teknoloji ile bu işin bitme noktasına geldiğini bildirdi.

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Kütahya'da, 40 yıldır kartpostalcılık yapan 72 yaşındaki Yüksel İnan, son yıllarda gelişen teknoloji ile bu işin bitme noktasına geldiğini bildirdi.Şehrin son kartpostalcısı İnan, uzun yıllar önce Sevgi Yolu üzerinde kartpostal satıcılığına başladığını ifade etti.Geçmiş yılların iletişim araçlarından olan ve insanların özellikle bayram, yılbaşı ve diğer özel günlerinde birbirlerine gönderdikleri kartpostallar artık tercih edilmiyor. Yeni neslin kartpostalın ne olduğunu dahi bilmediğinden yakınan Yüksel İnan, zaman zaman öğretmenlerin öğrencilere ödev verdiğini ve öğrencilerin kartpostalları bu şekilde görerek öğrendiğini anlattı.Teknolojik gelişmenin sektörü bitirme noktasına getirdiğine dile getiren İnan, "Teknoloji gelişti, her gün yeni bir iletişim aracı çıkıyor. Telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar bayramlarda birbirlerine mesaj atıyor, kendi fotoğrafını veya bulunduğu yerin fotoğrafını gönderiyor. Bu yüzden kartlara ilgi gösteren yok" ifadelerini kullandı.Yüksel İnan, "İş yerimde Edirne'den Kars'a, Tokat'tan Şanlıurfa'ya, 81 ili bulmak mümkün. Ancak 40 yıldır yaptığı işi bitme noktasına geldi. İleride elimdekileri turizmde kullanılması için yetkililere vereceğim.Önceden bayramlarda, yıl başlarında vatandaşlar kartpostal atıyordu, şimdi adını bilen yok ki. Şimdi hepsi kaldı. Kütahya kartpostalları var, bütün vilayetlerin kartı var" diye konuştu. (HCA-EFE)