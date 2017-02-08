SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'
09.02.2017 00:16:16

'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'

Diriliş Postası Yazarı İsmail Yaşa, geçtiğimiz gün Gazze'ye saldıran İsrail'in bu saldırılarının ardında ABD olduğunu söyledi. Yaşa'ya göre Netanyahu 'bunu' bir 'deneme' olarak kullanıyor.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

2014 yazında Mısır'ın gözetiminde 2014 yazında İsrail hükümeti ve Filistinli gruplar arasında imzalanan ateşkesi hatırlatan Yaşa, işgal güçlerinin buyana hiç uymadığını yazdı.

İsrail'in son Gazze saldırısını mercek altına alan Yaşa, bunun bir amaca matuf olduğunu yazdı.

İşte yazının iligli bölümleri: 

NELER YAŞANDI?

İsrail ordusu önceki gün füze atıldığı iddiasıyla Gazze Şeridi'ne bir dizi saldırı düzenledi. Filistinli gruplardan hiçbiri füze atma eylemini üstlenmedi. Gerçekte atılan bir füze olup olmadığı da meçhul. İşgal ordusu daha önce de füze atıldığı iddiasıyla Filistinli gruplara gözdağı vermek veya dikkatleri İsrail'deki iç krizlerden başka yöne çekmek için Gazze Şeridi'ne bu tür saldırılar düzenlemişti. Pazartesi günü de öğle saatlerinde sınırdaki tanklardan top atışı yapıldı. Ardından savaş uçakları bazı noktalara hava saldırıları düzenledi. Aynı gün akşam saatlerinde top atışları ve hava saldırıları yeniden başladı. Saldırılarda iki kişi yaralandı. İlerleyen saatlerde bombardıman sesleri yerini yeniden sükûnete bıraktı.

FİLSİTİN'LİLERİN TAVRI

İslami Direniş Hareketi “Hamas”, gerginliği tırmandırmak istemediklerini fakat Gazze halkına yönelik saldırıların devam etmesine de izin vermeyeceklerini, işgal ordusunun saldırılarına verilecek cevabın ise diğer gruplarla birlikte belirleneceğini açıkladı. İslami Cihad'dan da benzer bir açıklama geldi. Kısacası, Filistinliler yeni bir savaş istemiyor fakat “Mecbur kalırsak kendimizi savunuruz” diyor.

"SALDIRININ ŞİFRELERİ"

Bu durumda şu soru gündeme geliyor: İsrail neden durup dururken Gazze Şeridi'ne saldırdı? Bu sorunun cevabı Washington'da gizli. Beyaz Saray'da 20 Ocak'tan bu yana İsrail yanlısı fanatik tavrını her fırsatta dışa vuran bir ABD Başkanı oturuyor.

NETANYAHU'NUN AMACI...

Netanyahu da bir yandan bu fırsatı değerlendirerek yeni bir denklem kurmaya çalışırken diğer yandan da dostu Trump'ın döneminde neler yapabileceğini test ediyor... İşgal ordusu Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediği saatlerde Londra'da bulunan Netanyahu, önümüzdeki günlerde Washington'da Trump ile bir araya gelecek. Önceki gün Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar, bir yandan ABD Başkanı'nın vereceği tepkiyi ölçmeyi, diğer yandan da Filistinli gruplara Trump'la birlikte yeni bir dönemin başladığını hatırlatmayı hedefliyor.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN BİR HAYAL..."

Yani bu durumda bağımsız bir Filistin devleti tamamen hayal. İsrail de zaten iki devletli çözüme hiçbir zaman inanmamış, “Yehuda ve Samira Bölgesi” diye adlandırdığı Batı Yaka'dan çekilmeyi asla düşünmemişti.

 



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Somali'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazandı.
08.02.2017 22:46:24
İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere 10 Şubat Cuma ve 11 Şubat Cumartesi günü planlı yatırım, bakım ve onarım çalışması kapsamında elektrik verilemeyecek.
08.02.2017 21:52:56
Erdoğan Suudi Bakan'ı kabul etti
Erdoğan Suudi Bakan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr'i kabul etti.
08.02.2017 21:30:15
TOKİ 250 TL'ye ev satacak
TOKİ 250 TL'ye ev satacak
TOKİ, bu yıl 15 bin konutu emeklilere ayrılacak.
08.02.2017 19:57:21
Erdoğan, Yusuf İslam'ı kabul etti
Erdoğan, Yusuf İslam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiliz müzisyen Yusuf İslam, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi
08.02.2017 19:37:59
İsrail'den Kudüs'te 181 yeni konuta onay
İsrail'den Kudüs'te 181 yeni konuta onay
İsrail'in, Kudüs'teki 2 Yahudi yerleşim biriminde 181 yeni konut inşasını onayladığı bildirildi
08.02.2017 19:25:11
'Amirlerinizi rehin alın' diyen 'imamı' tutuklandı
'Amirlerinizi rehin alın' diyen 'imamı' tutuklandı
Kırklareli'nde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ByLock'tan 'Gerekirse amirlerinizi rehin alın' diye mesaj yazdığı iddia edilen, örgütün sözde 'Mahrem imamı' tutuklandı
08.02.2017 19:21:17
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İran, Körfez'e yaklaşıyor
İran, Körfez'e yaklaşıyor
Binali Yıldırım açıkladı: Rejim güçleri, El Bab'a doğru hareketlendi...
Binali Yıldırım açıkladı: Rejim güçleri, El Bab'a doğru hareketlendi...
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
'İran, Suriye'de darbe yapmak istedi; Rusya engelledi'
'İran, Suriye'de darbe yapmak istedi; Rusya engelledi'
İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi
İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi
El Bab'da şehit sayısı 5 oldu
El Bab'da şehit sayısı 5 oldu
Portekiz'den Türkiye'ye çağrı: Giriş kapınız oluruz
Portekiz'den Türkiye'ye çağrı: Giriş kapınız oluruz
El Bab'da Türk askerlerine saldırı: 2 şehit
El Bab'da Türk askerlerine saldırı: 2 şehit
Ankara ile Trump yönetimi arasında 'stratejik sessizlik' dönemi yaşanıyor
Ankara ile Trump yönetimi arasında 'stratejik sessizlik' dönemi yaşanıyor
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Türkiye'den İsrail'e 7 yıl sonra ilk ziyaret
Türkiye'den İsrail'e 7 yıl sonra ilk ziyaret
İbranice'yi dirilten adam: Eliezer Ben Yehuda
İbranice'yi dirilten adam: Eliezer Ben Yehuda
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Ankara ile Trump yönetimi arasında 'stratejik sessizlik' dönemi yaşanıyor
Ankara ile Trump yönetimi arasında 'stratejik sessizlik' dönemi yaşanıyor
Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam da ihraç edildi
Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam da ihraç edildi
'Dinimiz' yerine 'İslam dini' denilecek
'Dinimiz' yerine 'İslam dini' denilecek
Erdoğan: Vekil olmak isteyen gençler askerlikten muaf tutulabilir
Erdoğan: Vekil olmak isteyen gençler askerlikten muaf tutulabilir
Beyaz Saray Devrim Muhafızları'nı ''terör örgütü'' ilan edebilir
Beyaz Saray Devrim Muhafızları'nı ''terör örgütü'' ilan edebilir
Kılıçdaroğlu: Başkanlık rejimi parti değil, memleket meselesidir
Kılıçdaroğlu: Başkanlık rejimi parti değil, memleket meselesidir
Sefa Sirmen tahliye edildi
Sefa Sirmen tahliye edildi

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları