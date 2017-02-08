09.02.2017 00:16:16

'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'

Diriliş Postası Yazarı İsmail Yaşa, geçtiğimiz gün Gazze'ye saldıran İsrail'in bu saldırılarının ardında ABD olduğunu söyledi. Yaşa'ya göre Netanyahu 'bunu' bir 'deneme' olarak kullanıyor.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

2014 yazında Mısır'ın gözetiminde 2014 yazında İsrail hükümeti ve Filistinli gruplar arasında imzalanan ateşkesi hatırlatan Yaşa, işgal güçlerinin buyana hiç uymadığını yazdı.



İsrail'in son Gazze saldırısını mercek altına alan Yaşa, bunun bir amaca matuf olduğunu yazdı.



İşte yazının iligli bölümleri:

NELER YAŞANDI?



İsrail ordusu önceki gün füze atıldığı iddiasıyla Gazze Şeridi'ne bir dizi saldırı düzenledi. Filistinli gruplardan hiçbiri füze atma eylemini üstlenmedi. Gerçekte atılan bir füze olup olmadığı da meçhul. İşgal ordusu daha önce de füze atıldığı iddiasıyla Filistinli gruplara gözdağı vermek veya dikkatleri İsrail'deki iç krizlerden başka yöne çekmek için Gazze Şeridi'ne bu tür saldırılar düzenlemişti. Pazartesi günü de öğle saatlerinde sınırdaki tanklardan top atışı yapıldı. Ardından savaş uçakları bazı noktalara hava saldırıları düzenledi. Aynı gün akşam saatlerinde top atışları ve hava saldırıları yeniden başladı. Saldırılarda iki kişi yaralandı. İlerleyen saatlerde bombardıman sesleri yerini yeniden sükûnete bıraktı.



FİLSİTİN'LİLERİN TAVRI

İslami Direniş Hareketi “Hamas”, gerginliği tırmandırmak istemediklerini fakat Gazze halkına yönelik saldırıların devam etmesine de izin vermeyeceklerini, işgal ordusunun saldırılarına verilecek cevabın ise diğer gruplarla birlikte belirleneceğini açıkladı. İslami Cihad'dan da benzer bir açıklama geldi. Kısacası, Filistinliler yeni bir savaş istemiyor fakat “Mecbur kalırsak kendimizi savunuruz” diyor.



"SALDIRININ ŞİFRELERİ"

Bu durumda şu soru gündeme geliyor: İsrail neden durup dururken Gazze Şeridi'ne saldırdı? Bu sorunun cevabı Washington'da gizli. Beyaz Saray'da 20 Ocak'tan bu yana İsrail yanlısı fanatik tavrını her fırsatta dışa vuran bir ABD Başkanı oturuyor.



NETANYAHU'NUN AMACI...

Netanyahu da bir yandan bu fırsatı değerlendirerek yeni bir denklem kurmaya çalışırken diğer yandan da dostu Trump'ın döneminde neler yapabileceğini test ediyor... İşgal ordusu Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediği saatlerde Londra'da bulunan Netanyahu, önümüzdeki günlerde Washington'da Trump ile bir araya gelecek. Önceki gün Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar, bir yandan ABD Başkanı'nın vereceği tepkiyi ölçmeyi, diğer yandan da Filistinli gruplara Trump'la birlikte yeni bir dönemin başladığını hatırlatmayı hedefliyor.



"BAĞIMSIZ FİLİSTİN BİR HAYAL..."

Yani bu durumda bağımsız bir Filistin devleti tamamen hayal. İsrail de zaten iki devletli çözüme hiçbir zaman inanmamış, “Yehuda ve Samira Bölgesi” diye adlandırdığı Batı Yaka'dan çekilmeyi asla düşünmemişti.

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