20.02.2017 11:08:14

Son bir haftada bin 67 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 268 operasyonun gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile bin 67 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 57'sinin tutuklandığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 268 operasyonun gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile bin 67 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 57'sinin tutuklandığı bildirildi.İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden son bir haftadaki terör operasyonlarıyla ilgili yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 268 operasyonun gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile bin 67 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 57'sinin tutuklandığı bildirildi.Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 21 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 5'inin tutuklandığının kaydedildiği açıklamada, "FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, 501 kişi gözaltına alınmış bunlardan 63'ü tutuklanmıştır. Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 kişi gözaltına alınmıştır. Türkiye genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 3'ü ölü, 1'i yaralı, 5'i sağ yakalanan, 1'i teslim olan olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.