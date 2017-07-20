20.07.2017 19:12:54
Son anda fark edildi, facianın eşiğinden dönüldü
Sivas demiryolu hattına ait raylara Kemah yakınlarında tuzaklanmış halde 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Son anda fark edilen patlayıcıların imha edildiği bildirildi.
Erzincan ile Kemah ilçesi arasındaki Cebesoy yakınlarında öğle saatlerinde tren rayları arasına gizlenmiş parça ve basınç etkili 2 el yapımı patlayıçı düzeneği bulundu.
İMHA EDİLDİ
Patlayıcılar güvenlik güçleri tarafından rayların arasından çıkarılarak, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir tarlanın içerisinde kontrollü imha edildi.
3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU
Patlayıcılar, yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluşturdu. Olayın ardından bir süre ara verilen demiryolu ulaşımı yeniden başlatıldı. Bölgede kapsamlı operasyon başlatıldı.