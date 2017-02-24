24.02.2017 16:32:29

Son 57 yılın en sıcak ikinci Şubat'ı

Son 57 yılın en sıcak ikinci Şubat ayının yaşandığı Samsun'da termometrelerin 23 dereceyi göstermesiyle birlikte vatandaşlar soluğu sahilde aldı.

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Son 57 yılın en sıcak ikinci Şubat ayının yaşandığı Samsun'da termometrelerin 23 dereceyi göstermesiyle birlikte vatandaşlar soluğu sahilde aldı.Samsun'da yalancı baharın yaşandığı bugünlerde hava sıcaklığının 23 derecelere kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, güneşten faydalanmak için sahile ve park alanlarına adeta akın etti. Ailesiyle ve arkadaş grubu olarak sahile gelen vatandaşlar, gerek fayton turu yaparak gerekse denizdeki martılara simit atarak keyifli anlar yaşadılar. Sıcak hava fotoğraf tutkunlarının da yüzünü güldürdü. Bazı vatandaşlar ise park alanlarında çocuklar gibi eğlenerek stres attı.Kış aylarında bu kadar sıcaklığın olmasına şaşıran vatandaşlar, "Sıcak havayı ve güneşi çok özledik. Samsun'da soğuk havaların ardından gelen güneşli hava bizi çok mutlu etti. Bu güzel havayı değerlendirmek istedik ve ailelerimizle birlikte sahile indik. Bu şekilde hem eğleniyoruz hem de stres atıyoruz" dediler.Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1960 yılından sonra yapılan ölçümlerde en sıcak Şubat ayı 2015'te yaşanmış. 23 Şubat 2015'te sıcaklık 26 derece olarak ölçülmüş.Son 57 yılın ikinci en sıcak Şubat ayı değeri ise bugün(24 Şubat) 23 derece olarak termometrelerce kaydedildi.