06.05.2017 12:21:02

Son 5 dakika Medipol Başakşehir'e yarıyor

Turuncu-lacivertliler, bu sezon attığı 58 golün 10'un son 5 dakika içinde buldu- Abdullah Avcı'nın ekibi son 10 deplasman maçında 3. kez kazandı

HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u maçın bitimine bir dakika kala bulduğu golle 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni'nin oyuna girdikten 2 dakika sonra attığı golle 3 puanı kazanan turuncu-lacivertliler, bu sezon karşılaşmaların son 5 dakikasında attığı gol sayısını da 10'a yükseltti.

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Abdullah Avcı'nın ekibi, attığı 58 golün 10'una (yüzde 17,3) maçların son 5 dakikalık bölümünde imza attı.





- Kritik maçlar





Medipol Başakşehir'in ligin 3. haftasında Osmanlıspor karşısında 2-0 geride olduğu mücadelede, Napoleoni 79 ve 86. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-2'lik beraberliğe taşıdı.

Turuncu-lacivertli takım, bu sezon Çaykur Rizespor ile oynadığı iki maçta da son dakikalarda gol buldu.

Ligin 11. haftasında sahasında konuk ettiği Karadeniz ekibini Saadane'nin 90. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, deplasmandaki maçın 89. dakikasında Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle öne geçti ancak 90+4. dakikada Özgür Çek'in penaltıdan attığı golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu.

Abdullah Avcı'nın ekibi, kritik galibiyetlerden birine de 19. haftada Bursaspor karşısında imza attı. Başakşehir'de oynanan maçta büyük baskı kurmasına rağmen golü bulamayan Medipol Başakşehir, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin 90+3. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırmıştı.





- Medipol Başakşehir'in son 5 dakika golleri





Şampiyonluk iddiasını sürdüren turuncu-lacivertli takımın bu sezon son 5 dakika içinde attığı goller şöyle:

Hafta Maç Skor Golü atan Dakika 3 M.Başakşehir-Kasımpaşa 3-1 Hakan Özmert 90+4 5 M.Başakşehir-Osmanlıspor 2-2 Napoleoni 86 6 A.Alanyaspor-M.Başakşehir 0-5 Mustafa Pektemek 87 11 M.Başakşehir-Ç.Rizespor 2-1 Saadane (kendi kalesine) 90 17 M.Başakşehir-Kayserispor 5-0 Cengiz Ünder 87 19 M.Başakşehir-Bursaspor 1-0 İrfan Can Kahveci 90+3 24 A.Konyaspor-M.Başakşehir 0-3 Cengiz Ünder 90-2 27 M.Başakşehir-Galatasaray 4-0 Mustafa Pektemek 89 28 Ç.Rizespor-M.Başakşehir 3-3 Emre Belözoğlu 89 30 Antalyaspor-M.Başakşehir 0-1 Napoleoni 89





- Son 10 deplasmanda 3. galibiyet





Turuncu-lacivertliler, Antalyaspor'u son dakikalarda bulduğu golle yenerek, deplasmanda 2 maç aradan sonra kazanmış oldu.

Ligin ilk 10 haftasında rakip sahada oynadığı 5 maçı da kazanarak dikkatleri üzerine çeken Medipol Başakşehir, sonrasındaki 5 dış saha maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp, galibiyete ulaşamamıştı. Bu kötü sonuçların ardından Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor'u yenmeyi başaran turuncu-lacivertliler, üst üste iki galibiyet sonrası Akhisar Belediyespor'a mağlup oldu. Çaykur Rizespor ile dış sahada berabere kalan Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a üstünlük kurarak deplasmandaki kötü gidişi durdurdu.





- Kalan maçlar





Süper Lig'de tarihin en başarılı sezonunu geçiren Medipol Başakşehir, ligin son 4 haftasında da önemli maçlar oynayacak.

Ligin 31. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek turuncu-lacivertliler, sırasıyla deplasmanda Trabzonspor, evinde Adanaspor oynadıktan sonra sezonu deplasmandaki Kayserispor mücadelesiyle tamamlayacak.



