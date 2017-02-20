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Son 4 yılın en büyüğü: Piyasa değeri 4 milyon TL
20.02.2017 12:49:50

Son 4 yılın en büyüğü: Piyasa değeri 4 milyon TL

İstanbul'da piyasa değeri 4 milyon TL'yi bulan uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da piyasa değeri 4 milyon TL'yi bulan uyuşturucu hap ele geçirildi. Son 4 yılın en büyük uyuşturucu hap operasyonu, polis ekiplerinin operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda uyuşturucu ve terör örgütlerine büyük darbe vuruldu. Son 4 yılın en büyük uyuşturucu hap operasyonuna imza atan polis ekipleri, piyasa değeri 4 milyon TL'yi bulan ve toplam ağırlığı 48 kilo 320 gram olan 241 bin 605 adet gelen Captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan aramalarda hapların yanı sıra 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu etkinin yanı sıra cesaret hapı olarak da kullanılan "Captagon" isimli uyuşturucu haplar ele geçirilmeseydi Irak ve Suriye'deki DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerine gönderilecekti. Uyuşturucu hapların terör örgütü sempatizanlarına ve militanlara verildiği öğrenildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Son 4 yılın en büyük uyuşturucu hap operasyonu polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, operasyon kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu tespit edilen adreslere polis ekipleri baskın düzenliyor. İçeri giren ekipler adreslerde didik didik arama yapıyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A.S. (34), H.P. (34) ve Ü.B. (46) isimli şahıslar yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. 3 zanlıda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili firari şüpheli H.C. (35) isimli bayanın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(Mehmet Altunışık/İHA)
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