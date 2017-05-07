08.05.2017 11:19:34

Son 1 haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 1-8 Mayıs tarihleri arasında terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, bölücü terör örgütüyle mücadeleye yönelik icra edilen 417 operasyonda, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 214 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı, 1-8 Mayıs tarihleri arasında terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, bölücü terör örgütüyle mücadeleye yönelik icra edilen 417 operasyonda, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 214 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.İçişleri Bakanlığı, 1-8 Mayıs tarihleri arasında terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:"Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen 417 operasyonda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 214 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 31 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 891 kişi, sol terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 4'ü ölü (1 İstanbul, 3 Hakkari), 6'sı teslim, (5 Şırnak/Silopi, 1 Mardin), 7'si sağ (4 Şanlıurfa, 2 Mardin, 1 Antalya ) olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi."Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada; Kahramanmaraş, Mersin, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Niğde, Batman, Antalya, Aydın, Kilis, Van ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 81 kişinin gözaltına alındığı bildirildi."Narko - Sokak Operasyonu devam ediyor"Diğer yandan, ülke genelinde bu sabah itibari ile başlayan ve narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheliye yönelik 7 bin 200 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Narko - Sokak Operasyonu"nun devam ettiği belirtildi."261 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışma sonucu 41 kişi gözaltına alınmıştır"Bakanlıktan, siber suçlarla mücadeleye yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:"FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 261 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 120 kişiden 41'i gözaltına alınmıştır."