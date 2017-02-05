05.02.2017 14:40:14

Sömestr yoğunluğu terminalde çileye döndü

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sömestr dönüşünde alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

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Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sömestr dönüşünde alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.Her gün 40 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin iki kapısına güvenlik gerekçesiyle geçen yıl Eylül ayında X-Ray cihazı yerleştirildi. Bu kapsamda terminal içerisindeki resmi ve sivil polis sayısı artırılırken, okulların açılmasına bir gün kala Bursa'ya tatile gelenler memleketlerine gitmek için terminale akın etti. Terminal binasından otobüs peronlarına gitmek isteyen yolcular güvenlik kontrol noktasından geçerken uzun kuyruklar oluşturdu. Valizleriyle birlikte güvenlik noktasından geçen yolcular, polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından tek tek arandı. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Ulaştırma Şirketi (BURULAŞ) yetkilileri, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne her gün bin 180 yolcu otobüsü ile 40 bin kişinin giriş-çıkış yaptığını belirtti.