24.12.2016 22:40:17

Somali, Yemen'deki temsilciliğini Aden'e taşıdı

Somali'nin, Yemen'in başkenti Sana'daki diplomatik temsilciliğini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ikamet ettiği geçici başkent Aden'e taşıdığı bildirildi.

AA'nın Yemen'in resmi haber ajansı SABA'dan aktardığı habere göre, Hadi, düzenlenen törenle Somali'nin Aden Büyükelçisi Abdullah Haşi Şuriyye'den güven mektubunu teslim aldı.

Törende konuşan Hadi, Somali ile Yemen arasındaki ilişkileri överek iki ülkede terörle mücadele eden teşkilatlar arasında karşılıklı işbirliği kurulmasının önemine işaret etti.

Geçen kasım ayından bu yana Aden'de bulunan Hadi, büyükelçiye çalışma süresi boyunca her türlü desteği sunacaklarını vurguladı.

Pek çok ülke diplomatik temsilciliklerini Suudi Arabistan ya da diğer Körfez ülkelerine taşırken, Rusya, İran, Filistin ve Suriye'nin büyükelçilikleri halen Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunuyor.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, geçen kasım ayı başında Somali'nin Sana'daki büyükelçiliğini kapatarak Aden'e taşıma kararı aldığını duyurmuştu. Bu kararla Somali, büyükelçisini Aden'e taşıyan ilk ülke oldu.

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