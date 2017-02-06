06.02.2017 10:44:51

Somali Tarım Okulu Projesi 'Yılın Projesi' seçildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İnsani Yardım Vakfı (IHH) işbirliğinde 2012 yılında başlatılan 'Somali Tarım Okulu Projesi', yılın projesi seçildi.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İnsani Yardım Vakfı (IHH) işbirliğinde 2012 yılında başlatılan 'Somali Tarım Okulu Projesi', yılın projesi seçildi.TİKA ve IHH işbirliğinde 2012 yılında başlatılan 'Somali Tarım Okulu Projesi', '2017 Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri' kapsamında eğitim alanında yılın en iyi projesi ödülünü aldı. Düzenlenen törende projenin ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, İHH İnsani Yardım Vakfı Proje Koordinatörü Niyazi Özgür Yüce'ye verdi.TİKA ve IHH işbirliğinde 2012 yılında başlatılan Somali Tarım Okulu Projesi başarılı bir şekilde devam ediyor. Projenin 1'inci aşamasında Somali'nin farklı bölgelerinden 500 kişiye uygulamalı tarım eğitimi verildi. Projenin 2'inci aşamasında ise 2014 yılı Ekim ayında kurulan 'Somali Anadolu Ziraat Fakültesi', şu anda 150 öğrencisiyle eğitimine devam ediyor.Proje kapsamında TİKA tarafından 2016 yılında, Anadolu Ziraat Fakültesi Yerleşkesi içine modern tarım tekniklerini öğretmek için 2 bin metrekare alana sahip sera kuruldu. Ayrıca uygulama eğitimler için traktör ve helezon, römork, pulvarizatör, silaj makinesi, pulluk, mibzer, çapa makinesi ve diskaro benzeri 14 kalem tarım aleti temin edildi. Uygulamalı tarımsal eğitimin amacına uygun devam etmesini sağlamak amacıyla TİKA devamlı olarak tarım uzmanlarının Somali'de görevlendirilmesini sağlıyor. Proje sayesinde Somali tarımına uzman personel kazandırılmasının yanında Somali'de bugüne kadar hiç yetiştirilmemiş pek çok ürün Anadolu Ziraat Fakültesinin uygulama sahasında yetiştirilerek adaptasyon ve verimleri tespit ediliyor. Ziraat Fakültesinin uygulama bahçesinde buğday, soya fasulyesi ve mısır gibi sanayi bitkilerinin yanında bugüne kadar Somali'de yetiştirilmemiş kavun, patlıcan, fasulye ve sırık domates çeşitleri topraksız tarım yöntemiyle başarıyla yetiştiriliyor. Deneme üretimleri tamamlandığında büyük tarım alanlarında ekimi yapılacak bu ürünler sayesinde Somali kıtlığın yaşanmadığı bir ülke haline gelecek.