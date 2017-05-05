05.05.2017 23:33:01

Somali'de Eş-Şebab örgütü ile mücadele

Aşağı Şabelle'de düzenlenen operasyonda örgütün 7 komutanı öldü

Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesinde ABD destekli Somali güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab mensubu 7 komutanın öldüğü bildirildi.

Aşağı Şabelle Bölgesi Başkan Yardımcısı Ömer Mahmud İlmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen operasyonla bölgeye bağlı Daniera beldesindeki karargahlarının hedef alındığını, saldırıda örgütün 7 komutanının öldüğünü, bazılarının da yakalandığını söyledi.

ABD'nin Afrika Askeri Komuta Merkezi'nin Daniera'daki operasyonda bir askerinin öldüğünü duyurmasıyla ilgili İlmi, konuyla ilgili bilgisi olmadığını ancak çatışmanın yaşandığı bir ortamda iki taraftan da can kaybının yaşanmasının doğal olduğu açıklamasını yaptı.

ABD'nin Afrika Askeri Komuta Merkezi, söz konusu operasyonda bir askerinin öldüğünü duyurmuştu.