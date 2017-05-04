04.05.2017 23:48:52

Somali'de bakana silahlı saldırıda bulunulması

Olayla ilgili 3 asker gözaltına alındı

Somali'de Kamu İşleri ve Kalkınma Bakanı Abbas Abdullahi'ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 asker gözaltına alındı.

Emniyet sözcüsü Kasım Ahmet, Başkanlık Sarayı'na yakın bir kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırıda Abdullahi'nin hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak 3 askerin gözaltına alındığını açıkladı.



Ahmet, saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.



Yetkililer, Sayıştay Başkanı Nur Farah'ın korumalığını yapan bir askerin Başkanlık Sarayı'na yakın kontrol noktasında açtığı ateş sonucu Kamu İşleri ve Kalkınma Bakanı Abdullahi'nin öldüğünü, araçta bulunan bir diğer bakanın ise saldırıdan sağ kurtulduğunu ifade etmişti.







