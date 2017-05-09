SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Somalı çocukların duygulandıran gelecek hayalleri
10.05.2017 11:53:58

Somalı çocukların duygulandıran gelecek hayalleri

Soma'daki maden faciası sonucunda yetim kalan ve babalarının hasretiyle yaşayan çocuklar, gelecekte iyi bir mesleğe sahip olmanın hayalini kuruyor- Faciada yaşamını yitiren 301 madenciden Ali Yüksel'in 11 yaşındaki kızı Betül, babasının kendisini gökyüzünden izlediğini düşünerek pilot olmak isterken, babası Süleyman Çata ve ikizi olan amcası İsmail Çata'yı kaybeden 6 yaşındaki Ahmet ise gazdan

EFSUN YILMAZ - Manisa'nın Soma ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen maden faciası sonucunda yetim kalan ve babalarının hasretiyle yaşayan çocuklar, gelecekte iyi bir mesleğe sahip olmanın hayalini kuruyor.

Soma'nın Eynez mevkisindeki ocakta 13 Mayıs 2014'de 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği facia, 432 çocuğu yetim bıraktı.

Aradan 3 yıl geçti ancak evin kapısından babasının girmesini bekleyen çocukların özlemi ise hala geçmedi.

Babalarının hasretiyle yaşayan Somalı çocuklar, gelecekte iyi bir mesleğe sahip olmak istiyor.

- Betül pilot olmaya adım adım yaklaşıyor

Facianın ardından babası Ali Yüksel'in mezarına "pilot olacağım, yüzünü kara çıkarmayacağım" yazılı mektup bırakan 11 yaşındaki Betül Yüksel, uygun yaşa geldiğinde pilotaj eğitiminin Türk Hava Kurumu tarafından verileceğini öğrenince derslerine daha sıkı sarıldı.

Anne Ergül Yüksel, çocuklarının eğitim masrafı için para biriktirirken, Betül de yaşamının her anını anlattığı mektuplarla birlikte başarı belgelerini Soma'daki Madenci Şehitliği'ne taşıdı.

Babasına daha yakın olmak için pilot olmayı istediğini anlatan Betül, şunları söyledi:

"06.30'da kalkıyor, okula gidiyorum. Öğle teneffüsünde kitap okuyorum, köpeğim Tarçın'ı seviyorum. Derslerim güzel, çok güzel bir okulda okuyorum. Onun için çok çalışıyorum, babam için pilot olmak istiyorum. 4'üncü sınıfta da geçen dönem de takdir aldım. Bu dönem de takdir alacağım. O takdirleri biriktiriyorum, bazılarının fotokopisini çektiriyorum, babama götürüyorum. Mutlu olsun takdir almamdan. Babam güzel yerlere gelmemi istiyordu. Benimle gurur duysun."

- İkiz kardeşi Furkan astronot olmak istiyor

Betül'ün ikiz kardeşi Furkan da babasını kaybettikten sonra hayatının birden değiştiğini söyleyerek, artık eskisi kadar mutlu olamadığını ifade etti.

"Babam çok iyi bir insandı, çarşıya çıkar, birlikte futbol oynardık, lunaparka giderdik, bazen denize de götürürdü." diyen Furkan, "Kazadan sonra içimden bir parça kopmuş gibiydi, kötü oldu." dedi.

Okul hayatının iyi gittiğini ama takdiri 1 puanla kaçırdığını belirten Furkan, uzayda yeni keşifler yapabilmek için astronot olmayı hedeflediğini, meslek sahibi olmalarını madenci babalarının çok istediğini, bu nedenle daha çok çalışacağını ve daha başarılı olacağını söyledi.

Başlarına gelenleri öğrenen çok sayıda insanın aradığını, hediyeler, kitaplar gönderdiğini dile getiren Furkan, telefon numaralarını yazanları aradığını anlattı.

İkiz kardeşini, annesini ve kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Furkan, "Bizi arayan, soran herkes çok önemli ve değerli." diye konuştu.

- "Herkes ağlayınca benim de ağlayacağım geliyor"

Henüz 3 yaşındayken madenci babası Süleyman Çata ile ikizi olan amcası İsmail Çata'yı yitiren Ahmet ise 1'inci sınıfa gittiğini ve okumayı yazmayı öğrendiğini belirtti.

Her sabah Soma'daki okuluna gittiğini, tatil günlerini ise Bayat köyündeki babaanne ve dedesinin yanında geçirdiğini söyleyen Ahmet, "Babaannem ve dedem ağlıyor. Babamla ve amcamla ilgili konuşunca ağlıyorlar. Sonra gözyaşları kuruyor, beni görünce mutlu oluyorlar, ağlamayı bırakıyorlar. Onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Ara sıra kendisinin de ağladığını anlatan Ahmet, duygularını şöyle dile getirdi:

"Herkes ağlayınca benim de ağlayacağım geliyor. Babama gidiyorum bazen. Babam için dua ediyorum. Onunla konuşuyorum. Ona diyorum ki 'Baba rüyamda seni gördüm'. Onunla sohbet ediyorum. Rüyamda babamla yaptıklarımı ona da anlatıyorum."

Okuma yazmayı öğrendikten sonra ilk mektuplarını da babasına ve amcasına yazdığını belirten Ahmet, hep onları ne kadar sevdiğini, hiç unutmadığını yazdığını, mektubun sağ alt köşesine de yazarlar gibi imzasını attığını ifade etti.

Ahmet, yetişkinlerin her çocuğa yönelttiği "büyüyünce ne olmak istersin" şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ben itfaiyeci olmak istiyorum. Öyle içimden geliyor. Bazen insanları kurtarıyorlar. Yangınları söndürüyorlar. Bazen yangında bebekler, aileler kalıyor. Mesela şimdi bir dünya var ya o dünyadaki insanlar azalıyor bazen. Ben o zaman üzülüyorum, onların ölmemesini istiyorum. İtfaiyeci olma fikri de aklıma babam öldükten sonra geldi."

    YORUM YAZ
Kerkük'teki PKK flamalarına Bağdat da tepkili
Kerkük'teki PKK flamalarına Bağdat da tepkili
Haydar İbadi, PKK'nin Kerkük kent merkezinde örgüt flamasını ve Abdullah Öcalan'ın posterlerini asmasını kabul etmediklerini söyledi.
10.05.2017 10:05:41
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Birlik dayanıklılık testinden başarıyla geçti
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Birlik dayanıklılık testinden başarıyla geçti
Mogherini, 'Son 10-11 ayda Birlik ciddi bir dayanıklılık testinden başarıyla geçti' dedi.
10.05.2017 09:56:14
FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 176 tutuklama
FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 176 tutuklama
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 217 şüpheliden 176'sı tutuklandı.
10.05.2017 09:53:23
Siirt Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı
Siirt Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı
Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
09.05.2017 23:51:45
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'ya gitti
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'ya gitti
Akar, Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılacak.
09.05.2017 23:33:46
Bakan Soylu'dan taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan taziye ziyareti
Bakan Soylu, polis panzerinin girdiği evde hayatını kaybeden iki çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
09.05.2017 23:14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Kuveyt'teki temaslarını tamamlayan Erdoğan dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı.
09.05.2017 23:00:51
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
IŞİD’den Rus albaya infaz!
IŞİD’den Rus albaya infaz!
Aras Kargo'ya kayyum atandı
Aras Kargo'ya kayyum atandı
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
'Cumhurbaşkanı yardımcıları 1-3 arasında değişecek'
'Cumhurbaşkanı yardımcıları 1-3 arasında değişecek'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları