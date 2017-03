02.03.2017 16:33:17

Soma Ziraat Odası'ndan yumurta tavuğu hizmeti

Soma Ziraat Odası, yumurta üreticisi üyelerine tavuk dağıtımına devam ederek, bugüne kadar toplamda 10 bin tavuk dağıttı.

Soma Ziraat Odası, yumurta üreticisi üyelerine tavuk dağıtımına devam ederek, bugüne kadar toplamda 10 bin tavuk dağıttı.Üyelerine pek çok alanda hizmet sunan Soma Ziraat Odası, yumurta üreticisi üyelerine tavuk temin etmeye devam ediyor. Tavuk teminleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Emin Benli, güvenilirlik açısından yumurtalık tavuk teminini kendilerinden sağlandığına dikkat çekerek, "Biz oda olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Bu zamana kadar yaklaşık 10 bine yakın tavuk dağıtımı yaptık. İnşallah hedefimiz 50 bin. 16 haftalık olarak gelen yumurta tavukları bir ay gibi kısa bir süre ile fenni yemle beslenilmesi gerekiyor. Daha sonra yumurtaya başlayacaklar. Ayda iki kez olmak üzere üyelerimizin talepleri doğrultusunda dağıtımı gerçekleştiriyoruz" dedi.Tavuk temini yapan firma yetkisi Ahmet Tütüncü ise Türkiye'de yumurtalık tavuk üretimi yapan iki firmadan biri olduklarını belirterek "Ayda 500 bin civciv üretiyoruz. Amacımız her çiftçiye on tavuk vererek sanayi tipi yumurta değil, doğal yumurta üretimini sağlamaktır" diye konuştu.