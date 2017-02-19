19.02.2017 12:22:51

Soma'nın caddelerinde yoğun mesai

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da Bölgesel Isıtma Sistemi çalışmalarının tamamlandığı Atatürk Mahallesi, Bağlar Caddesi, Vehbi Tüzel Caddesi, Rıfat Karaca Caddesi ve Keskin Sokak yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da Bölgesel Isıtma Sistemi çalışmalarının tamamlandığı Atatürk Mahallesi, Bağlar Caddesi, Vehbi Tüzel Caddesi, Rıfat Karaca Caddesi ve Keskin Sokak yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Bölgesel Isıtma Sistemi'nin Atatürk Mahallesi, Bağlar Caddesi, Vehbi Tüzel Caddesi, Rıfat Karaca Caddesi ve Keskin Sokak yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldı. Çalışmayı Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım da yerinde inceledi.Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İbrahim Yıldırım, "Soma, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. İlçemizde yoğun bir şekilde devam eden Bölgesel Isıtma Çalışmaları ile birlikte tamamlanan sokaklarda Fen İşleri Daire Başkanlığı vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla bakım ve onarım çalışması yapıyor. Daha sonra bu yollarda kilit parke veya asfalt yapılarak Somalı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.