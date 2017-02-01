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Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
01.02.2017 19:49:49

Soma faciasının ardından 3 bin madenci...

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri A

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin ekonomik sıkıntıya girdiği ve 3 bin madencinin işsiz kalabileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, "Sıkıntılar çözülemezse, eğer ki firma burayı işletemeyecek olursa mutlaka başka bir işletmeci burayı devralıp devam edecektir" derken, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ise, "3 bin civarında madencimiz büyük endişe içerisinde. Soma 3 bin tane madencinin işsiz kalmasının yükünü kaldıramaz" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden ocaklarından devletin desteğini çekmesiyle birlikte ekonomik sıkıntıların başladığı öğrenildi. Soma Kömür İşletmelerinin işçilerin maaşlarını düşürmesi üzerine işçiler 'Şirketimize Sahip Çıkıyoruz' adlı imza kampanyası başlatmıştı. Ege Linyitleri İşletmesi Turgutalp Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, ilgili mercilere bir an önce adım atılması çağrısında bulunarak, "Soma faciasının ardından maden işçilerinin şartları iyileşti, maaşları arttı, hafta tatilleri düzene girdi. Ancak 3 bin işçinin çalıştığı Soma Kömür İşletmeleri maalesef son günlerde yine büyük bir sıkıntı içerisinde. Burada çalışan 3 bin civarında madencimiz büyük bir endişe yaşıyor. Geçtiğimiz ay işçilere maaşlar eksik ödendi. Önümüzdeki ay ne olacağı belli değil. İşletme ümit edilen kömürü maalesef çıkaramıyor. Bu ekonomik yetersizlikten dolayı işletmenin gerekli yatırımları yapamamasından da kaynaklanıyor. Bu noktada işçi kardeşlerimiz bir imza kampanyası başlattı. İşimizi, işletmemizi kaybetmek istemiyoruz, Somalılar da bu işçi kardeşlerimize imza kampanyasına destek vermek suretiyle sahip çıkıyor. Bu konuda artık köklü bir çözüm üretilmesi gereken bir moktaya doğru ilerliyoruz. Değerli büyüklerimizden işçi kardeşlerimiz adına bir defa daha burada istirham etmek istiyorum. Bu konu artık aciliyet arz eder hale geldi. İnşallah bakanlık ve TKİ düzeyinde şirket yetkilileri bir araya gelerek nasıl bir çözüm üretilecekse artık burada şapkayı önümüze koymamız lazım. Emin olun Soma, 3 bin tane madencinin işsiz kalmasının yükünü kaldıramaz. Bu bize çok büyük bir darbe vurur. Ekonomimiz büyük etkilenir. 3 bin işçimize dün sahip çıktık, bugünde sahip çıkıyoruz ama bunlarla ilgili de güvenli bir gelecek hazırlamamız lazım. Maalesef ülkemizin kömür ihtiyacı var, bu kömürde Soma'da bol miktarda mevcut. Bu kömürü çıkaracak madenci, maden işçisi, mühendisimiz de elimizde varsa bu yükümüzü çözerek yolumuza devam etmemiz lazım. Bu konuda da talepleri Belediye Başkanı olarak iletmeyi görev biliyorum. İnşallah işçilerimizin beklentileri doğrultusunda bir çözüme kavuşuruz" dedi.

"TKİ POZİTİF BİR ŞEKİLDE SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise, "Önümüzde toparlanamayan bir maden işletmesi var. Yaşanan sıkıntılar hem esnafımıza hem vatandaşlarımıza hem de çalışanlara yansıyor. Bununla ilgili olarak bakanlık ve TKİ son derece pozitif bir şekilde olumlu yaklaşarak sorunu çözmeye çalışıyor. Ama çözülemezse eğer ki firma burayı işletemeyecek olursa mutlaka başka bir işletmeci burayı devralıp devam edecektir. Enerji Bakanlığı ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) yeni bir çalışma yapıyor. Soma'nın bu kömür rezervi, bu enerji deposu, tabiri caizse bu nimeti. Dolayısıyla yerli kömürden üretilen enerjiye alım garantisi verilmek suretiyle de devlet tarafından yeni santraller yapılıp ihalesi başlandı. İnşallah Soma'da da yeni bir santral daha yapımı planlanıyor. Dolayısıyla Soma enerji anlamında, santraller anlamında bunu kazanacağı gibi hem organize sanayi hem çimento fabrikasıyla da bugünlerde inşallah çok büyük bir atılım içerisine girecek" diye konuştu.

(Yılmaz Sarıpınar /İHA)

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