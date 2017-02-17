17.02.2017 15:00:27

Soma davasında karara doğru

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 15. duruşması 20 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

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Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 15. duruşması 20 Şubat Pazartesi günü başlayacak.Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciası ceza davası 15. duruşmasıyla Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak. Davada Soma Kömür İşletmeleri AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklu olarak yargılanırken, 45 kişi ise tutuksuz olarak yargılanıyor.Öte yandan davada şirketin patronu ve eski Yönetim Kurulu Üyesi Alp Gürkan, Genel Müdür Teknik Yardımcısı Hayri Kebapçılar, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yiğit, İş Güvenlik Uzmanı Murat Bodur, Acil Durum Yöneticisi Haluk Evinç ise faciaya ilişkin ayrı olarak görülen "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" davasının ana dosyayla birleştirilmesinin ardından aynı davada tutuksuz olarak yargılanıyor.6'sı tutuklu toplam 51 kişinin yargılandığı davanın 15. duruşmasında savcının mütalaasını vermesi ve kararın açıklanması bekleniyor."Soma davası son aşamaya gelmiş durumda"Görülecek 15. duruşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Baro Başkanı Av. Ali Arslan, "Soma davası son aşamaya gelmiş durumda. Pazartesi başlayacak duruşmada da savcı mütalaasını verecek. Savcının mütalaasını vermesinin ardından sonraki süreçte de sanık ve sanık vekillerinin savcının mütalaasına karşı son beyanları alındıktan sonra dava karar aşamasına gelecek. Bu davanın sonuçlanmasıyla birlikte faciada şehit olan 301 işçimizin yakınları bir nebze de olsa manen tatmin olmuş olacaklar. Adalet de yerini bulmuş olacak" dedi.Davada yargılanan sanıkların cezalandırılması talebini yineleyen Arslan, "Müdahil vekilleri olarak dava aşamasında da söyledik, hem Alp Gürkan hem Can Gürkan'ın ve diğer sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Buradaki dosyada bulunan bilirkişi raporlarına göre de kusurlu oldukları gayet açık ve net olarak ortaya konmuş durumda. Mahkemenin kararından sonra temyiz edilmesi ya da edilmemesi değerlendirilecek" diye konuştu.