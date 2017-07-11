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Soma davasında 17. duruşma başladı
11.07.2017 11:26:31

Soma davasında 17. duruşma başladı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde 84 gün sonra tekrar başladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ceza davası 17. duruşmasıyla devam ediliyor. HYSK yaz kararnamesi ile tayini çıkan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Soma davasını yöneten Aytaç Ballı ile kıdemli üyesi Esra Dokur'un yerine yeni gelecek mahkeme başkanı ve üyesinin katılması ile yeni duruşma başlayacak ve katılan yeni hakim ve savcıların ilk gün sonunda ek süre istemesi bekleniyor.

Sabah saat 09.30'da başlayan Soma davasının 17. duruşması öncesi şehit madenci aileleri ile bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile Şehit Murat Öztürk Caddesi 167 Sokak üzerinden Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önüne kadar yürüyüş yapıldı ve ardından bir basın açıklaması düzenlendi.

"MAHKEME BAŞKANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ADİL KARAR VERİLMESİNİN ÖNLENMESİDİR"

Maden işletmesinde hayatını kaybeden Emin Kurt'un eşi Güler Kurt, grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Sürmekte olan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi duruşmalarında aldıkları güce dayanarak mahkeme heyetine açıktan tehdit edip karar aşamasına gelen davayı uzatmaya çalıştılar. FETÖ tarafından yapıldığı söylenen sabotaj iddialarını yandaş medya yolu ile yaydılar. Bu iddialar ile ilgili mahkeme heyeti hakkında gizli soruşturmalar açtırdılar. Yetmedi Soma kömürlerinde çalışanların bir kısmının sosyal medya hesaplarından yalan dolan fırtınası estirdiler. Tam 7 aydır mütalaa vermeyen savcıyı da arkalarına alıp zaman kazandılar. Amaçları mahkeme başkanını göndermekti ve bunu da şimdilik başardılar. Hakimler ve Savcılar Kurulunun yaz kararnamesi ile Soma Maden Katliamı davasına bakan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aytaç Ballı ve kıdemli üye Esra Dokur'un görev yerini değiştirdi. Bu dava herhangi bir dava değildir. 301 işçinin her birinin ismini ve cisminin her yerini bilen iddianamenin ve bilirkişi raporlarının detaylarına hakim olan, keşfe katılan, madeni gören, onlarca sanığın sorgusunu yapan, olayı yaşayan yüzlerce tanık dinleyen mahkeme başkanının ve üye hakimlerinin görev yerlerinin değiştirilmesi yargıya açık bir müdahaledir. Yaklaşık 4 terabyte büyüklüğündeki dosyada her bir belge yüzlerce dosyadan oluşmaktadır. Mahkeme heyetine sunması gereken mütalaayı, mütalaa toparlamak gerekçesiyle 7 ay oyalayan savcıdan sonra dosyayı başından itibaren takip eden ve delillerle temas etmiş olan mahkeme başkanının ve üyesinin değiştirilmesi bu dosyada adil bir karar verilmesinin önlenmesidir" dedi.

Davaya tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ve tutuksuz yargılanan 45 kişi katıldı.

Davanın 17. duruşması mahkeme salonuna müdahil avukatlar, sanık avukatları ve şehit madenci ailelerin polis kontrolü noktasından geçerek girmesi ardından başladı. Duruşmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel ve Tur Yıldız Biçer de katıldı.


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