20.02.2017 18:49:51

Soma'da aynı yerde bir günde üç kaza: 2 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde aynı bölgede meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Manisa'nın Soma ilçesinde aynı bölgede meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, bugün hizmete giren Turgutalp Mahallesi'ndeki 300 Yataklı Devlet Hastanesi önünde yapılan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İlk kaza gündüz saatlerinde iki otomobilin çarpışmasıyla yaşandı. Yine öğle saatlerinde iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazadan sonra akşam üstü yaşanan son trafik kazasında ise Kınık istikametinden gelen kömür yüklü kamyon ile hastaneye dönüş yapmaya çalışan kamyonet çarpıştı. 45 VE 361 plakalı kamyon, hastaneye dönüş yapmaya çalışan Saadettin E. (55) idaresindeki 45 V 4462 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonete çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı kamyon devrilirken, kömürler yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü ile kamyonet sürücüsü Saadettin E. hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.