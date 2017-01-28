SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Söke TAYEM çiftçi eğitimlerini etkin hale getiriyor
28.01.2017 15:44:45

Söke TAYEM çiftçi eğitimlerini etkin hale getiriyor

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım Ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) hazırlanan yeni eğitim programı ile çiftçi eğitimlerini daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım Ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) hazırlanan yeni eğitim programı ile çiftçi eğitimlerini daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.

Bundan böyle hazırlana program dahilinde çiftçi eğitimleri daha kısa ve ulaşılabilir hale getirilecek. TAYEM'in "Söke Çiftçi Eğitimi Projesi" gerçekleştirilen toplantı ile tanıtılırken; tanıtımın ardından proje kapsamındaki ilk pamuk konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke İlçe Tarım Müdürü Seyit Yıldız, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş başta olmak üzere mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı. Toplantıya daha sonradan Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem de beraberinde Ak Parti Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer ve yönetim kurulu üyeleri ile katıldı.

"Eğitim süreleri kısalıyor"

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla ile başlayan toplantının açılış konuşmasını TAYEM Müdür Vekili Ahmet Baki Türkoğlu yaptı. Söke TAYEM'in hizmetiçi eğitimler ve çiftçi eğitimleri olmak üzere iki grupta eğitimler verdiğini belirten Türkoğlu; çiftçi eğitimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın modüler eğitim programı kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Çiftçi eğitimlerinin katılımcıları tarafından uzun bulunduğunu, çiftçilerin katılmakta zorlandıklarını ifade ettiklerini belirten Ahmet Baki Türkoğlu; "Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda kısa süreli programlar hazırlama teklifi sunduk. Bakanlığın uygun görmesiyle kısa süreli ve bizleri çiftçilerimizle buluşturacak eğitimleri 2017 yılı itibariyle başlatıyoruz. Konu başlıklarını özellikle Söke ve çevresindeki üreticileri ilgilendiren pamuk, zeytin, narenciye ve süt hayvancılığı olarak belirledik. Bu konulardaki eğitim programlarını birkaç gün sürecek şekilde hazırladık. Amacımız çiftçi eğitimi ve tarımsal üretime katkıda bulunmaktır" dedi.

Daha sonra Söke TAYEM Müdür Yardımcısı Adnan Süllü gerçekleştirdiği sunumda Söke TAYEM'i ve faaliyetlerini tanıttı. Yapılan sunumun ardından özel bir firmanın yetkilileri Şenol Gökgöz ve Şakir Özdemir tarafından 'pamuk yetiştiriciliği' konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam'dan Ürün Tanıtımına Tepki

Söke TAYEM tarafından üreticileri eğitmek adına başlatılan projenin tanıtımından sonra gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının, eğitimden çok ürün reklamına dönmesine İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu tepki gösterdi. Tepkisini nazikçe dile getiren Kaymakam Kurtbeyoğlu; kimyasal ilaç tanıtımı yerine zararlıların hiç oluşmaması için yapılabilecek biyolojik mücadelenin anlatılmasını tercih ettiğini söyledi.

"İnsanlığın Geleceği İçin Tarım ve Gıda Çok Önemli"

Toplantının sonunda yaptığı konuşmada, Söke'nin Aydın ve Türkiye tarımının merkezi olduğunu belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem; "tarım olmadan kalkınma mümkün değil. Dünyada bir buçuk milyar insanın açılıkla mücadele ediyor. İnsanlığı geleceğinde en çok tartışılacak konulardan biri gıda, gıda da tarıma bağlı. Bu nedenle tarım gelişmesi ve sürdürülebilirliği çok önemli. Bu türlü toplantılar da bu nedenle çok önemli" dedi.

Toplantı sonrasında program yemek ile son buldu.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Eğirdir 'buz' tuttu
Eğirdir 'buz' tuttu
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve rüzgar nedeniyle Eğirdir Gölü kıyısındaki ağaçlar ile işletmelere ait eşyalar buz tuttu.
28.01.2017 16:06:35
Fitch'in kararı ne anlama geliyor?
Fitch'in kararı ne anlama geliyor?
Fitch'in, piyasa beklentileri doğrultusunda Türkiye'nin notunu 'yatırım yapılabilir' seviyesinin altına çekmesini değerlendiren analistler, not indiriminin etkisinin kısa süreli olabileceğini ifade etti.
28.01.2017 15:39:04
CHP'li Türkmen'den 'haberleşme giderleri' açıklaması
CHP'li Türkmen'den 'haberleşme giderleri' açıklaması
CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen: 'Divan üyesi olarak, benden önce alınmış bir karar ile divan üyelerine verilen hakkı ben de kullandım' dedi.
28.01.2017 15:35:46
'Abla' operasyonunda 36 tutuklama
'Abla' operasyonunda 36 tutuklama
Operasyon kapsamında tutuklanan M.D. isimli şüphelinin 15 Temmuz şehitleri için 'Benim için hiç önemli değiller, ölürlerse ölsünler üzüntü duymuyorum' diye yazdığı öne sürüldü.
28.01.2017 15:10:12
Soylu: Nerede olurlarsa olsunlar onları bulup...
Soylu: Nerede olurlarsa olsunlar onları bulup...
İçişleri Bakanı Soylu, 'Bu kış da evlatlarımız mağara mağara 'neredesiniz' diye bağırarak o teröristleri her noktada arıyorlar. Nerede olurlarsa olsunlar onları bulup cezalarını vereceğiz.' dedi
28.01.2017 15:03:09
Trump’tan yeni Savunma Bakanına: Sen doğru zamanın doğru adamısın
Trump’tan yeni Savunma Bakanına: Sen doğru zamanın doğru adamısın
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis Pentagon'da gerçekleştirilen törende yemin etti.
28.01.2017 14:39:30
Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikaları protesto edildi
Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikaları protesto edildi
Foley Meydanı'nda cuma namazını kılan Müslümanlarla bir araya gelen farklı inanç grupları ABD Başkanı Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikalarını protesto etti.
28.01.2017 14:03:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Trump'dan ABD ordusuna emir!
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
Türkiye'nin kredi notu düşürüldü
Türkiye'nin kredi notu düşürüldü
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları