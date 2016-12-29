29.12.2016 13:42:09

Söke Milli Eğitimi'nde FETÖ Operasyonu

Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Söke Milli Eğitim Müdürülüğü'ne yönelik FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Milli Eğitim Müdürü ile birlikte çeşitli okulların müdürleri gözaltına alındı.

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Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Söke Milli Eğitim Müdürülüğü'ne yönelik FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Milli Eğitim Müdürü ile birlikte çeşitli okulların müdürleri gözaltına alındı.FETÖ/PDY operasyonları kapsamında polis, örgütün eğitim yapılanmasına karşı operasyonlarına Söke'de devam etti. Yürütülen bir çalışma ve ihbar üzerine Söke'de gerçekleştirilen operasyonda Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A. ile ilçedeki iki ayrı okulun müdürü ile 2 kadın öğretmenin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.