26.01.2017 18:34:50

Söke Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Yönetmelik gereği yılda iki kez Ocak ve Eylül aylarında yapılması gereken genel kurul toplantısı Söke Kent Konseyi tarafından yapıldı. Söke Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen genel kurul toplantısına Kent Konseyi'nin bileşenler sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruşlar ve siyasi partilerin temsileri katıldı.

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Yönetmelik gereği yılda iki kez Ocak ve Eylül aylarında yapılması gereken genel kurul toplantısı Söke Kent Konseyi tarafından yapıldı. Söke Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen genel kurul toplantısına Kent Konseyi'nin bileşenler sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruşlar ve siyasi partilerin temsileri katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan toplantıda açılış konuşmasını Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan yaptı. Kent Konseyine katılım konusunda özeleştiri yapan Muzaffer Ceylan, katılımın arttırılması için bundan sonraki süreçte çalışmalarını hızlandıracağını söyledi. Kent Konseyi'nin çatısı altında bulunan Meclislerin başarılı etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan, geride kalan sürede yapılan etkinlik ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.Toplantıda Kent Konseyi Çocuk, Emekliler, Kadın, Engelli ve Kadın Meclisi Başkanlarının gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.