30.12.2016 12:16:31

Söke'de yangın evi kül etti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kül oldu.

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kül oldu.Yangın Söke'nin Yenicami Mahallesi Sekiler Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. Aynur Şen'in oturduğu evin salon kısmından çıktığı düşünülen yangında, evde büyük zarar meydana gelirken; yangın sırasında evde kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. Kısa sürede etkisini gösteren alevler sokağa bakan camların kırılmasına neden olurken, heyecanlı dakikalar yaşandı. Yangın olay yerine gelen Söke İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Evinin ve eşyalarının yanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı görülen Aynur Şen'i komşuları teselli etmeye çalıştı.