06.05.2017 16:42:57

Söke'de Motosiklet Kazası Ucuz Atlatıldı

Söke'de Motosiklet Kazası Ucuz Atlatıldı

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Söke Kuşadası çevre yolunda meydana gelen motosiklet kazası ucuz atlatıldı. Kuşadası'ndan İzmir istikametine giden Ahmet Tayfun yönetimindeki 35 AY 3828 plakalı motosiklet virajı alamayınca yolda bulunan bariyerlere çarptı. Bir süre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralanırken, ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Ahmet Tayfun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Profesyonel motosiklet sürücüsü olan motosiklet sürücüsünü üzerindeki kask başta olmak üzere donanımı kurtardı.