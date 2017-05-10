10.05.2017 16:14:33

Söke'de Kocacami'de üç cenaze

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi Başkanı ve aynı zamanda Söke Radyo Tempo'nun sahibi Ali Esmer'in babası Durmuş Ali Esmer vefat etti.

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Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi Başkanı ve aynı zamanda Söke Radyo Tempo'nun sahibi Ali Esmer'in babası Durmuş Ali Esmer vefat etti.Söke'nin esnaf camiasından 95 yaşındaki Durmuş Ali Esmer bir süredir tedavi gördüğü ve yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettiği öğrenildi. Cenazesi Kocacami'de kılınan öğle namazı sonrası Çimento (Asri) Mezarlığında defnedildi.Söke'de eczacı kalfalığı denince ilk akla gelen isimlerden olan Mehmet Ali yağcı vefat etti. Söke'de uzun yıllar Damla Eczanesi'nde çalışan ve emekli olan Mehmet Ali Yağcı'nın ölümü başta eczacı camiası olmak üzere Söke'de büyük üzüntü yarattı. 66 yaşında hayata veda eden Mehmet Ali Yağcı'nın cenazesi Kocacami'de kılınan öğle namazı sonrası Granta (Asri) Mezarlığında defnedildi.Diğer taraftan Söke'nin tanınmış eşrafından Fahri Ateş de vefat etti. 75 yaşında vefat eden Fahri Ateş de Kocacami de kılınan öğle namazı sonrası Granta (Asri) Mezarlığında defnedildi.Kocacamideki cenazeye İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere Söke'nin siyaset, iş ve esnaf camiasının temsilcileri ve çok sayıda Sökeli katıldı. Öğle vakti üç cenaze Sökelileri adeta Kocacami'de buluşturdu.Ayrıca Söke'ye bağlı Güzeltepe Mahallesi'nin eski muhtarlarında Ahmet Kabakçı'nın da vefat ettiği, cenazesinin öğleden sonra saatlerinde Güzeltepe (köyü) mahallesinde defnedildiği öğrenildi.