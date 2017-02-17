17.02.2017 11:54:49

Söke'de Kisir, Yeşilköy ve Yeniköy'de 3 arıtma tesisi hizmete girdi

Söke'nin Kisir, Yeniköy ve Yeşilköy mahallerinde içme suyu arıtma tesisi yapan Özlem Çerçioğlu'na mahalleliler 'Su gibi ömrün olsun' diyerek teşekkür ettiler.

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Söke'nin Kisir, Yeniköy ve Yeşilköy mahallerinde içme suyu arıtma tesisi yapan Özlem Çerçioğlu'na mahalleliler "Su gibi ömrün olsun" diyerek teşekkür ettiler.Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde alt yapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun doğrudan talimatı ile ihtiyaç duyulan mahallelerde paket içme suyu arıtma tesisi yapımı projesi çerçevesinde son olarak Söke ilçesi Kisir, Yeniköy ve Yeşilköy mahallelerinde 3 adet paket içme suyu arıtma tesisi hizmete girdi. Yapımları tamamlanan ve devreye alınan içme suyu arıtma tesisleri ile vatandaşlar daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.Yapılan çalışmalar neticesinde tesisler saniyede 7 litre debi ile Yeniköy ve Yeşilköy mahallelerine, saniyede 8 litre debi ile Kisir mahallesine içme suyu aktaracak olup toplamda saatte 79.200 litre sağlıklı ve temiz içme suyunu musluklara ulaştıracak.ASKİ, 250 bin liraya mal olan ve saatte 54.000 litre su debisi kapasitesi ile çalışacak olan Akçakaya mahallesinde yapımı süren paket içme suyu arıtma tesisini tamamlamak için çalışmalarına hız verirken Avşar mahallesinde de tesis için haftaya ilk kazma vurulacak. Kısa zaman içerisinde çalışmaları tamamlanacak olan bu iki tesisin yanı sıra Karaatlı, Karacahayıt, Nalbantlar ve Pamukçular mahallelerinde ise tesisi yapımı için ön çalışmalar sürüyor.İçme suyu arıtma tesisine kavuşan Kisir, Yeniköy ve Yeşilköy'de mahalleli yapılan çalışmalar sebebiyle memnuniyetini dile getirirken, Başkan Çerçioğlu'na "Su gibi ömrün olsun" diyerek teşekkürlerini ilettiler. Muhtarlar da yapılan hizmetlerin gerek kendileri gerekse mahallelerinde büyük mutluluk uyandırdığını ve hizmetlerden memnun olduklarını ifade ettiler.Yeşilköy Muhtarı Ahdettin Topan; Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na arıtma tesisini hizmetimize sunmakla kalmayıp ayrıca mahallemizin içme suyu hattını yenileyeceği müjdesini bizlere verdiği için çok teşekkür ederim. Sağolsun." dedi.