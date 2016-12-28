28.12.2016 08:56:25

Söke'de kadınların el emeği gelire dönüşecek

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hobi ve meslek edindirme kurlarında ortaya çıkan el emeği, göz nuru ürünlerin aile ekonomilerine katkı sağlaması için hayata geçirilen 'Kadın El Emeği Pazarı' tarihi handa kalıcı hale getirildi.

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Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hobi ve meslek edindirme kurlarında ortaya çıkan el emeği, göz nuru ürünlerin aile ekonomilerine katkı sağlaması için hayata geçirilen "Kadın El Emeği Pazarı" tarihi handa kalıcı hale getirildi.Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan çeşitli branşlardaki kurslar, kapsamlı bir eğitim kurumu haline gelirken; kurslar son üç yılda 6 binin üzerinde kursiyer ağırladı. Bu kurslarda yer alan kadın kursiyerlerin bugüne kadar gösterdikleri emek bundan böyle Kadın El Emeği Pazarı ile gelire dönüşecek. Söke Belediyesi Kadın El Emeği Pazarı gerçekleştirilen törenle açıldı.Açılış törenine İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünat Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Saim Korkut başta olmak üzere davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Açılış töreninde konuşma yapan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Geçmiş dönemden süregelen ve bizim de önem verdiğimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiğimiz kurslarda hatırı sayılır rakamlara ulaştık. Kursiyerlerimizin çok başarılı ürünler ortaya koyması ve bizim de verdiğimiz bir sözü yerine getirmenin bir gereği olarak kadın el emeği pazarını açıyoruz. Üretilen ürünlerin sergilenmesi ve aile ekonomilerine katkı sağlaması anlamında uzun süredir yer arayışımızı belediye meydanındaki bu güzel noktada sonlandırdık. Kurs eğitmenlerimiz ve üreten kadınlarımızın memnuniyetleri ile karşılaştık. Bu memnuniyet de bizleri fazlasıyla mutlu ediyor" dedi."Türk kadını üretkendir""Türk kadını üretkendir" diyerek sözlerine başlayan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise "El ürünlerinin sergilenecek olması, satış suretiyle gelir de elde edecek olması önemli bir hadise. Halk Eğitim Merkezimiz ve Söke Belediyemiz arasında güzel bir işbirliği var, inşallah artarak devam edecek. El birliği ve gönül birliği ile birçok şeyin üstesinde gelinebileceğine inanıyoruz. Kadın El Emeği Pazarının başta kadınlara olmak üzere Söke'ye hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından Kadın El Emeği Pazarının açılış kurdelesi kesilirken, protokol üyeleri ve davetliler Pazar alanını gezdi. Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan ve el emeklerini açılan alandaki stantlarda ürünlerini sergilemeye ve satışa başlayan kadınların mutlulukları yüzlerinden okundu.Söke Belediyesi kadın el emeği pazarının sürekli olarak açık kalacağı, ürünlerin sürekli olarak sergilenerek satışa sunulacağı belirtildi.