11.02.2017 12:59:48

Söke'de Huzur Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin katıldığı Huzur Operasyonu gerçekleştirildi. Tüm Türkiye ile eş zamanlı yapılan huzur operasyonunda Söke'de Jandarma ve Emniyet güçlerine bağlı tüm birimler iş başındaydı.

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Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin katıldığı Huzur Operasyonu gerçekleştirildi. Tüm Türkiye ile eş zamanlı yapılan huzur operasyonunda Söke'de Jandarma ve Emniyet güçlerine bağlı tüm birimler iş başındaydı.Söke'de operasyona 192 personel katıldı. 3 Bin 680 kişinin sorgulandığı huzur operasyonunda araması olan 7 kişi yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı. Huzur operasyonu kapsamında 2 tabanca, 16 adet mermi ele geçirildi. 879 araç kontrol edilirken, aranan bir araç ele geçirildi; 37 araca ceza uygulandı, 18 araç trafikten men edildi. 92 işyeri kontrolü yapıldığı öğrenildi.