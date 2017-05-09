10.05.2017 13:09:49

Söke'de 'Felsefe Kazan Biz Kepçe' projesi

Söke Kaymakamlığı ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi ile dört Anadolu Lisesi'nin paydaşı olduğu 'Felsefe Kazan Biz Kepçe' projesinin sunumu yapıldı.

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Söke Kaymakamlığı ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi ile dört Anadolu Lisesi'nin paydaşı olduğu "Felsefe Kazan Biz Kepçe" projesinin sunumu yapıldı.Söke'de felsefe dersi gören öğrencileri eleştirici ve sorgulayıcı düşünceye yönlendirmeyi amaçlayan proje Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Söke Anadolu Lisesi, Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yürütülen proje geçtiğimiz Ekim ayında başladı. Proje kapsamında okulların felsefe dersi öğretmen ve öğrencileri çeşitli felsefe eserlerini inceledi, televizyon programları üzerine çözümlemeler yaptı. Felsefenin doğduğu toraklar olarak kabul edilen bölgemizin antik kenti Milet ziyaret edildi. Projede gönüllü felsefe öğretmenlerinin yanında dört okuldan toplan 24 öğrenci görev aldı.Açılış konuşmasını yapan proje paydaşlarından Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesinin Müdürü Levent Yıldız; proje ile ilgili bilgiler verdi. Söke'de felsefe adına neler yapılabilir düşüncesiyle yola çıkıldığını belirten Levent Yıldız konuşmasında; "Doğru düşünen toplumlar bilime, sanata, felsefeye yatırım yapıyorlar. Bu toplumlar da uygarlık düzeyi olarak üst basamaklara çıkıyorlar. Proje kapsamında dört Anadolu Lisesi pilot okul olarak seçildi. Her okuldan 6 olmak üzere 24 öğrenci görev yaptı. Bir yıllık çalışma takvimi içinde etkinlikler gerçekleştirildi. Bu projenin gerçekleşmesinde maddi ve manevi destek olan başta İlçe Kaymakamımız Sayın Tahsin Kurtbeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi.Yapılan konuşmanın ardından projede yer alan öğrenciler tarafından sunum gerçekleştirildi. Proje ile ilgili gerçekleştirilen sunuma Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek, Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Fatih Akbaba, proje paydaşı okulların müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.