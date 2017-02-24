24.02.2017 15:11:08

Söke'de Çayüstü dükkanlarının yıkımı tamamlandı

Söke'nin yıllar yılı gündeminden düşmeyen çayüstü dükkanlarının yıkımı sağ salim tamamlandı.

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Söke'nin yıllar yılı gündeminden düşmeyen çayüstü dükkanlarının yıkımı sağ salim tamamlandı.Söke Çayı üzerinde bulunan Koyunucoğlu Pasajı'nda 106 dükkanın yıkımı kentin yeniden yapılaşmasında büyük adım olarak görülüyor. Yıkımın tamamlanmasıyla birlikte Söke Belediyesi vatandaşlara tavuklu pilav ve lokma hayrı yaptı.Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere Söke Belediye Meclis üyelerinin de katılımıyla Köprübaşı ve 6 Eylül köprüsüne iki noktada dağıtım gerçekleştirildi. Söke Belediyesi Şehir Bandosu'nun renk kattığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Toyran'da pilav kazanının başına gerecek vatandaşlara kendi elleriyle ikramda bulundu.Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Kolay bir iş değildi, işin başlangıcından bu yana destek kadar karşı durmalar vardı. Düne kadar yıkılmalı diyenlerin karşımızda durduğunu da gördük. Ama hem yasa gereği, hem de Söke'nin geleceği adına güzel bir planlama olacağından dolayı çayüstü dükkanlarının yıkılması çok önemliydi. Söke-Milas Karayolu'ndan Kuşadası Yolu Granta rampasına kadar yol genişliklerinin sağlanması ve çevre düzenlemelerinin yapılacak olması nedeniyle projenin hayata geçirilmesini çok arzu ediyorduk. Yıkımın kazasız-belasız tamamlanmış olması işin büyük bir kısmını tamamlandığımızı düşüyoruz. Yasa gereği dere üzerinin tamamen açılması gerekiyor. Temmuz ayı sonuna kadar otoparklar ve çayüstü dükkanlarının zeminin yıkımını gerçekleştireceğiz. Ardında DSİ'ye devredeceğiz. DSİ'de sanıyorum 2018 yatırım programına alarak dere yatağı ıslah çalışmalarına başlayacak. Onun ardından Söke ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke Çayı çevresinde çalışmalarına başlayacak. Projenin tam anlamıyla tamamlanması Söke'ye şehircilik anlamında modern bir yapı kazandıracağı gibi, şehir merkezine canlılık getirecek. Gönül koyduk başlamakla yarısından fazlasını yaptığımızı düşünüyorum. Bizim dönemimizde tamamlanır yada gelecek dönem tamamlanır ama Söke'nin önünü açacak proje diye düşünüyorum" dedi.