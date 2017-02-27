27.02.2017 15:57:28

Söke ÇYDD yeni yönetimini belirledi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Söke Şubesi olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Söke Şubesi olağan genel kurul toplantısı yapıldı.Dernek binasında gerçekleşen genel kurulda gerçekleştirilen seçimle yeni yönetim kurulu belirlendi. Genel kurul toplantısında Lütfü Egeli, Özen Tijen Şimşek ve Perin Özeniş divan kurulunda yer alan isimler oldu. Faaliyet ve bütçe maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından seçimlere geçildi.Söke ÇYDD Başkanlığına Nejdet Aygün seçilirken, Nesrin Gürcan, Gülsüm Töremen Yaldız, Sevgi Egeli, Sevgül Serbest, Huriye Salman, Taner Güven yönetim kurulunda yer alana isimler oldular. Dilber Özgün, Nejdet Özoğul ve Özen Tijen Şimşek Söke ÇYDD'nin Denetleme Kurulunda yer aldı.