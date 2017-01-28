28.01.2017 17:15:47

Söke CHP'de 'Emek' büroları toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Emek Büroları örgütlenmesi devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Emek Büroları örgütlenmesi devam ediyor.Söke CHP'de emek büroları ve referandum konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya CHP Emek Büroları MYK Üyesi Doç. Dr. Ali Petek katıldı.CHP MYK'nın Ekim 2016'da aldığı oluşturulmaya başlanılan Emek Bürolarının çalışma prensipleri hakkında bilgiler veren Ali Petek; "Emek Büroları 60 ilde örgütlendi, ilçelerde örgütlenmeler devam ediyor. Emek Büroları sahada çalışan, tüm yurttaşlara dokunan bir yapı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi olan 'Türkiye'nin Birleştirici Gücü', pratiği de böyle olmalı. Emek Büroları bunu sağlayacak. Ürettiği çalışmalar ve projeler ile tabandan iktidara yürüyüşün adımını yaratacak. Sadece CHP'lileri değil Emek Büroları her görüşten insanları kucaklayan çalışmalar yapacak bir oluşum" dedi.CHP Emek Büroları MYK Üyesi Doç. Dr. Ali Petek Söke CHP İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz ve yönetim kuruluna toplantının düzenlenmesi ve gerçekleşmesi için teşekkür etti.Toplantıda emek büroları örgütlenmesinin yanında gündemde olan referandum konusunda da görüşler dile getirildi."Söke'de Emek Bürosu Oluşturuldu"Söke'de görev yapacak Emek Bürosu yönetimi de belirlendi. Söke Emek Bürosu yönetiminde Bayram Sayın, Taner Güven, İsmail Yerli, Özgül Kayyuk, Yasin Eryıldız, Ekrem Palabıyık, Şadiye Kiracıoğlu yer alan isimler oldu.