08.02.2017 17:19:12

Söke Belediye Başkanı Toyran, personeliyle bir araya geldi

Söke'de belediye personelinin motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek için düzenlenen buluşmalar kapsamında düzenlenen öğle yemeğinde Başkan Süleyman Toyran, personeli ile birlikte öğle yemeği yedi.

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Söke'de belediye personelinin motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek için düzenlenen buluşmalar kapsamında düzenlenen öğle yemeğinde Başkan Süleyman Toyran, personeli ile birlikte öğle yemeği yedi.Yemeğe Söke Belediyesi işçi ve memur kadrosunun yanında daire müdürleri de katıldı. Başkan Yardımcıları Ahmet Karakaş ve Fahri Sivrioğlu ile Belediye Meclis Üyelerinin de bulunduğu yemek şantiye alanında gerçekleşti. Öğle yemeği menüsünde ekmek arası balık vardı."Biz Bir Ekibiz"Başarının sadece Başkan ve yönetim kademesinin çalışmalarıyla değil personelin özverili çalışmalarıyla geldiğini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Geçtiğimiz yıllarda sabah kahvaltıları düzenlemiştik. Bu yıl yaklaşan yeni sezon öncesi şantiyemizde personelimizle birlikte öğle yemeği sofrasını paylaşmak istedik. Bu tür etkinlikler bizim bir ekip olduğumuzu, başarının birlikte geldiğini, belediye çalışanları ve yönetim arasında kaynaşma ve dayanışmayı hatırlatıyor" dedi.