20.02.2017 17:17:08

Söke Basket Spor'un genç erkekleri 3. oldu

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 2016-2017 sezonu Genç Erkekler Basketbol Ligi Final Grubu müsabakaları sona erdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 2016-2017 sezonu Genç Erkekler Basketbol Ligi Final Grubu müsabakaları sona erdi.Final grubu çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Final maçlarında Özel Kavaklı Koleji ile Adaspor, Söke Basket ile Aydın İ.Ö.O. Yıldızları karşı karşıya geldi. Birincilik maçında Adaspor'u 3 sayı fark ile yenmeyi başaran Özel Kavaklı Koleji 76-73'lük skorla birinci oldu. Üçüncülük maçında karşı karşıya gelen Söke Basket ile Aydın İ.Ö.O. Yıldızları arasındaki maçı Söke Basket Spor Kulübü kazandı. Maçta 18 sayı geriden gelen Söke Basket Spor, 6 sayı farkla 74-68'lik skorla maçı kazandı.Yarı final ilk müsabakalarında geçen yılın da şampiyonu olan Özel Kavaklı Kolejini 79-68'lik skorla yenmeyi başaran Söke Basket Spor Kulübü, ligi buruk bitirdi. Söke Basket Spor Kulübü üçüncü olmayı başardı.Genç Erkekler Basketbol Ligi Final maçları Atatürk Spor Salonunda oynandı.