01.02.2017 16:39:54

Sokakta yaşayan vatandaşa Valilik sahip çıktı

Adıyaman'da dondurucu soğukta hastane bahçesinde bulunan banklarda yatan vatandaş, Valilik tarafından geçici olarak öğretmenevine yerleştirildi.

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Adıyaman'da dondurucu soğukta hastane bahçesinde bulunan banklarda yatan vatandaş, Valilik tarafından geçici olarak öğretmenevine yerleştirildi.Edinilen bilgiye göre, ailesinden ayrı yaşayan Bedir Erdemirci (55) aylardır sokak ve hastane bahçesindeki banklarda yatıyordu. Dondurucu soğukta bankta yatan Bedir Erdemirci'ye, Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı el uzattı. Vakıf tarafından Adıyaman Öğretmenevine yerleştirilen Bedir Erdemirci'ye nakdi yardım yapılarak, günlük yemek ihtiyacı karşılandı. Erdemirci'nin yaklaşık 1 ay öğretmen evinde kalacağı öğrenildi.Bedir Erdemirci, kendisine yapılan yardımdan dolayı Adıyaman Valiliğine teşekkür ederek, "Daha önceden dışarıda yatıp kalkıyordum. Valilik bana sahip çıktı. Bana el uzattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.