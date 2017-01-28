28.01.2017 22:37:50

Sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı yakalandı.

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İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı yakalandı.Zeytinlik Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Erhan Eyioğlu (31), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayeti işleyen A.H. olduğunu tespit etti. Cinayet zanlısı A.H., kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından Eyioğlu'nu öldürdüğü pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Emniyete sorguya alınan A.H., 3.5 buçuk yıl önce birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi H.B.'den ayrılarak başkasıyla evlendiğini, Erhan Eyioğlu'nun H.B.'nin dayısı olduğu için aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.