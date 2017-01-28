28.01.2017 08:48:54

Sokak ortasında öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, sokak ortasında tabancayla göğsünden vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İzmir'in Konak ilçesinde, sokak ortasında tabancayla göğsünden vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1181 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erhan E. (31) yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden tabancayla vurulan Erhan E.'yi kanlar için yerde bulan vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Erhan E.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Tepecik Eğitimi ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan Erhan E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erhan E.'nin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırırdı.Polis, Erhan E.'yi vurup kaşan kişi veya kişileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak soruşturma başlattı.