06.02.2017 13:32:50

Sokak hayvanları için üç mahalleye beş köpek kulübesi

Eskişehir Kent Konseyi ve Tepebaşı Belediyesi arasındaki iş birliği kapsamında, üç farklı mahalle muhtarlığının bulunduğu alanlara yerleştirilen beş köpek kulübesi sokak hayvanlarının soğuktan ve sıcaktan korunmalarına yardımcı olacak.

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Eskişehir Kent Konseyi ve Tepebaşı Belediyesi arasındaki iş birliği kapsamında, üç farklı mahalle muhtarlığının bulunduğu alanlara yerleştirilen beş köpek kulübesi sokak hayvanlarının soğuktan ve sıcaktan korunmalarına yardımcı olacak.Sokak hayvanlarının soğuk kış koşullarında ve sıcak yaz aylarında yaşadıkları olumsuz durumları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların bir parçası olan köpek kulübeleri, Tepebaşı Belediyesi şantiyelerinde üretildi. Eskişehir Kent Konseyi, Tepebaşı Park Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla Mustafa Kemal Paşa, İhsaniye ve Mamure muhtarlıklarının yanındaki alanlara yerleştirilen kulübeler Eskişehir halkının çevre ve sokak hayvanları konusundaki duyarlılığının birer göstergesi niteliğinde.Konu ile ilgili olarak konuşan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, "Öncelikle Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Sevgili muhtar arkadaşlarımızın her şeyden önce sokak hayvanlarına bakması bizi mutlu ediyor. Muhtarlarımız bu konuda çok hassas onlara bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Ağır koşullarda bir kış geçiriyoruz. Sokak hayvanlarına destek olan bütün vatandaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Mamure Mahalle Muhtarı İnci Üluğ, "İnanın çok mutluyum. Bir hayvan sever olarak bütün hayvanların korunması bu kış günü dışarıda kalmaması için çaba gösteren herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek ise, "Kent Konseyi Başkanı'mız ve muhtarımız eşliğinde Park Bahçeler Müdürlüğü'müz ile beraber köpek kulübelerini hazırlayıp buraya bu gün getirmiş bulunmaktayız. Buradaki amacımız soğuk kış günlerinde mahallemizdeki kedi ve köpeklere sahip çıkmak. Her mahalle kendi köpeğine sahip çıkarsa şikayetler de azalacaktır. Dolayısıyla mahallede kendi köpeğine hem de alışkın ve sevdiği bir köpeğe sahip olmuş olur. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır, "Müdürlük olarak bu çalışmaya köpek kulübelerini hazırlayarak destek verdik. Tabi ki sokak hayvanlarının kışın soğuk koşullarından korunması çok önemli. Bu çalışmanın bir noktasına ortak olmak gurur verici. Muhtarlarımıza amacına yönelik kullanılır dileğiyle köpek kulübelerini teslim ettik. Bu çalışmanın içerisinde bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.