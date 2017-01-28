28.01.2017 12:19:02

Söğütte karasinek ve sivrisineklere karşı kışlak ilaçlama yapıldı

Söğüt Belediyesi tarafından her sene yapılan karasinek ve sivrisineklere karşı kışlak mücadelesi bu yıl da devam etti.

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Söğüt Belediyesi tarafından her sene yapılan karasinek ve sivrisineklere karşı kışlak mücadelesi bu yıl da devam etti.Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen karasinek, sivrisinek ile mücadele başlattı. Sağlık İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplum sağlığını korumak için en az 3 gün ilaçlanması ile sinek, sivrisinekleri en aza indirmek ve hastalık taşıyıcı etkenleri larva aşamasında yok ederek tüm konteyner, logarlar, çöp, çöplük alanı karasinek ve sivrisinek odaklı ilaçlamaların devam edileceği bildirildi.