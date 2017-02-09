09.02.2017 15:39:22

Söğüt Belediyesi personeline yangın ve kurtarma eğitimi

Bilecik'in Söğüt Belediyesi'nin İtfaiye ve Fen İşleri Müdürlüğü personeline yangın ve kurtarma konularında eğitim verildi.

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Bilecik'in Söğüt Belediyesi'nin İtfaiye ve Fen İşleri Müdürlüğü personeline yangın ve kurtarma konularında eğitim verildi.Yangın eğitmeni ve iş güvenlik uzmanı Nihat Dinç tarafından Söğüt Belediyesi nikah salonunda verilen eğitime katılan personel, yangın hakkında genel bilgi ve araçla kurtarma konularında bilgi aldı. Eğitimde personele yangın hakkında genel bilgi, araçla kurtarmada kullanılacak malzemeler, hidrolik kurtarma ekipman tanıtımı, itfaiye aracı ile su ve köpük kullanımı ve doğalgaz gibi konularda bilgiler verildi. Araç başında da uygulamalı olarak yapılan eğitimden sonra Söğüt Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Çengel, bu tarz eğitim ve seminerlerin daha çok yapılacağını, ilerleyen günlerde de ilçe halkına yönelik bir eğitim programı yapmayı düşündüklerini söyledi.