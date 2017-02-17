17.02.2017 11:41:44

Soğuk havalarda vatandaşların içini sokak sanatçıları ısıtıyor

ESKİŞEHİR (İHA) â€' Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu birinci sınıf öğrencisi Onur Düdükçü (19), Eskişehir Yediler Hamamyolu'nda çaldığı gitarıyla müzik ziyafeti veriyor.

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ESKİŞEHİR (İHA) â€" Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu birinci sınıf öğrencisi Onur Düdükçü (19), Eskişehir Yediler Hamamyolu'nda çaldığı gitarıyla müzik ziyafeti veriyor.Soğuk havalara aldırış etmeden gitarın tellerine adeta dans edercesine dokunan Düdükçü, küçük yaşlardan beri gitar çalmaya başladığını ve halen kendini geliştirmeye çalıştığını belirtti. Düdükçü, sokak şarkıcılığını çok sevdiğini ifade ederek sokakta kendisinin ve insanların daha doğal bir ortamda olduğunu söyledi. Birçok farklı dalda müzik yapabildiğini anlatan Düdükçü, insanların kendisine gösterdiği sıcak ilginin kendisini memnun ettiğini belirtti.Çevredeki vatandaşlar da, Onur'un yaptığı müziklerden keyif aldıklarını söyledi.