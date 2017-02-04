04.02.2017 14:00:39

Soğuk havalarda iç ısıtan melodiler

Eskişehir'de soğuk havalara aldırış etmeyen sokak müzisyenleri, vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

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Eskişehir'de soğuk havalara aldırış etmeyen sokak müzisyenleri, vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.Eskişehir'de hava sıcaklığının 0 derecelerin altına düştüğü günlerde, gitar çalıp şarkı söyleyen genç müzisyenler, vatandaşların büyük beğenisini topluyor. İki eylül caddesi üzerinde gitar çalıp şarkı söyleyen sokak müzisyenleri, birbirinden farklı şarkılar çalarak adeta kulakların pasını siliyor. Sokak müzisyenleri çaldıkları şarkılarla hem insanları eğlendirirken hem de gitarların kılıflarını önlerine açarak harçlıklarını çıkarmak için para topluyor.