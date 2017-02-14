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Soğuk havada vatandaşların içi ısındı
14.02.2017 09:21:30

Soğuk havada vatandaşların içi ısındı

Soğuk kış günlerinde yardıma muhtaç vatandaşların uğrak noktası haline gelen Zeytinburnu Belediyesi Aşevinde vatandaşlara yılın her günü çorba ikram ediliyor. Aşevi, ayrıca maddi durumu olmayan ve sağlık sorunları sebebiyle yemek yapamayan 150 ailenin evine de her gün yemek servisi yapıyor.

Soğuk kış günlerinde yardıma muhtaç vatandaşların uğrak noktası haline gelen Zeytinburnu Belediyesi Aşevinde vatandaşlara yılın her günü çorba ikram ediliyor. Aşevi, ayrıca maddi durumu olmayan ve sağlık sorunları sebebiyle yemek yapamayan 150 ailenin evine de her gün yemek servisi yapıyor.

Zeytinburnu Belediyesi Aşevi, yılın 12 ayı boyunca kapıdan içeri giren herkese hiçbir ayrım yapmadan ücretsiz çorba ikram ediyor. Kış aylarının gelmesiyle vatandaşlardan daha çok ilgi gören Zeytinburnu Belediyesi Aşevi, sıcak çorbasıyla soğuk havalarda dışarıda olan vatandaşların içini ısıtıyor. Osmanlı çorbası, mercimek, düğün ve yayla çorbası gibi 15 çeşit çorbanın yapıldığı aşevinde günde 3 bin kişiye çorba ikram ediliyor. Aşevi birçok vatandaşın buluşmasıyla yakaladığı çeşitlilik sayesinde birbirini tanımayan insanların aynı sofrada bir araya gelmesine de vesile oluyor. Evsizlerin, mültecilerin, yolda kalan birçok vatandaşın umut kapısı olan aşevi, yaşlı, maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmuyor. Zeytinburnu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapması sonucu yardıma muhtaç olduğu belirlenen 150 ailenin evine haftanın 7 günü, 4 çeşitten oluşan ve hanedeki kişi sayısına göre hazırlanan yemekler kapıya kadar götürülüp teslim ediliyor.

150 aileye 4 çeşit yemek yardımı

Periyodik aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemek çeşitleri, ailenin sağlık durumu dikkate alınarak seçiliyor. İlçedeki 13 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren iki ekip her sabah saat 08.30'da yola çıkarak öğle saatlerine kadar yemekleri yardıma muhtaç vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor.

Çok sayıda vatandaşın sıcak çorbasını yudumladığı aşevinde 15 günde bir dezenfekte çalışmaları yapılarak hijyen içinde hizmet verilmesi sağlanıyor. Aşevine gelerek çorbasını içen vatandaşın ardından tabak ve kaşıklar titiz bir şekilde makinelerde yıkanıyor. Aşevi çalışanları ise vatandaşlara servis yaparken galoş, bone, eldiven ve önlüklerini giymeye dikkat ediyor.

Kapıya kadar teslim

Günlük 3 bin kişiye hizmet verdiklerini dile getiren Zeytinburnu Belediyesi Aşevi Müdürü Muhammet Güneş, "Toplam 150 ihtiyaç sahibi ailenin günlük 4 çeşit yemeğini kapısına kadar götürüp teslim ediyoruz. Hizmetimiz yılın 365 günü kesintisiz şekilde devam ediyor. Aşevimizdeki salonda ise her gün 3 bin kişiye çorba ikram ediyoruz. 15 çeşit çorbadan oluşan ikramımızda vatandaşımızın damak tadına hitap eden çorbalar yapılıyor. Aylık olarak yaptığımız anketlerle de vatandaşlarımızın memnun olup olmadıklarını öğreniyoruz. Anketler neticesinde duruma göre çorbaların türünü değiştiriyoruz. Aşevinde sadece kendi halkımıza hizmet vermiyoruz. Afgan, Kırgız, Özbek, Suriyeli gibi dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli sebeplerle göç etmiş vatandaşlara da hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Bu soğukta içimiz ısınıyor"

Dışarıda yattığını ve yemek ihtiyacını aşevinden giderdiğini belirten Ertan Aydoğdu, "Buraya her gün çorba içmek için geliyorum. Belediye Başkanımız Murat Aydın'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu soğukta içimiz ısınıyor" ifadelerini kullandı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle yüksek kattaki evine çıkmayıp öğle tatilinde aşevine gelen Reyhan Yılmaz, "Zeytinburnu'nda çalışıyorum. Kalp hastasıyım. Evim yüksek katta olduğu için her gün üst kata kadar çıkamıyorum. Nefes nefese kalıyorum. O yüzden öğle tatillerinde aşevine gelip burada çorba içiyorum" şeklinde konuştu.

"Hizmetten çok memnunum"

Evinde yemek hizmeti alan Yıldız Fatma Karahasan ise, "Yapılan hizmetten çok memnunum. Bu hizmetin yardıma muhtaç herkese ulaşmasını istiyorum. Yemeğim her gün kapıma kadar getiriliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi Aşevi, çorba ikramı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek servisinin yanı sıra yakınlarını kaybeden vatandaşlar için de hizmet vererek insanlara manevi destek sağlıyor. 3 aşçı, 4 servis elemanı ve hizmetli personelleriyle birlikte 17 kişinin görev yaptığı aşevi, haftanın yedi günü sabah 10.30'dan öğlen 15.00'a kadar verdiği sıcak çorba hizmetiyle vatandaşların içini ısıtıyor.
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