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Soğuk hava, Ata'nın Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamalarını durduramadı
27.12.2016 16:52:01

Soğuk hava, Ata'nın Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamalarını durduramadı

27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'inci yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında Başkentte Seğmen gösterisi ve 81'inci Büyük Atatürk Koşusu gerçekleştirildi.

27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'inci yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında Başkentte Seğmen gösterisi ve 81'inci Büyük Atatürk Koşusu gerçekleştirildi.

Etkinlik hem anlamlı hem de renkli görüntülere sahne oldu. 81'inci Büyük Atatürk Koşusu Kütahya, Bursa, Niğde, Karaman, Kocaeli, İstanbul, Bingöl ve Erzurum gibi çeşitli illerden yüzlerce kişi katıldı. Soğuk hava koşulları, yollardaki karlar ve dik rampa, koşucuları zorlasa da bitiş çizgine ulaşanlar yaşadıkları gururu ve coşkuyu dile getirdi. Koşuda zorlanan ve bayılanlara bölgede bekleyen acil yardım ekipleri müdahale etti.

Seğmenler gösterisi

Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin ilk noktası olan Dikmen Keklikpınarı'nda Seğmenler ekibi gösteri düzenledi. Gösteri sonrasında Seğmen Alayı Kortej Yürüyüşü yapıldı. Gösteride Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de yer aldı.

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Özaslan, "Bugün Ankara'mızın en önemli günü, büyük önderin Ankara'ya gelişinin 97'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşının ve ülkemizin kuruluş sürecinin en önemli noktalarından birisi bugün. Bundan 97 yıl önce atalarımız seğmenler, büyük önderin etrafında burada etten duvar ördüler ve buradan Ankara merkeze kadar kilometrelerce uzanan güzergah üzerinde, Ankara'nın dört bir yanından gelen atlı ve yaya seğmen Atatürk'ü bağrına bastı ve ondan sonra Atatürk Ankaralı oldu. 27 Aralık basit bir karşılama töreni değil. Biz Ankaralılar ve seğmenler 27 Aralık'ı 'Kızılca Gün' olarak tanımlıyoruz ve bizim geleneğimizde bu bir devlet kurma törenidir ve bu günler seğmen alayıyla kutlanır. Atatürk'ün ilk karşılandığı nokta Keklikpınarı'dır, burada törenlerimiz ve ardından seğmen alayı kortejimiz var. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, bugünler bizim kurtuluşumuzu, kuruluşumuzu ve varoluşumuzu anlamlandıran günlerdir, Türkiye Cumhuriyeti olarak hep birlikte büyük çoşkularla kutlamamız" şeklinde konuştu.

"Anıtkabir'in önünden çok büyük duygularla geçeceğim"

Mesafe Sporcusu Name Burguç, "Özellikle bu yarışa Ataürk için geldim, 27 Aralık Ankara için ve Türk milleti için önemli bir gün o nedenle bugün yarışta Anıtkabir'in önünden geçerken de çok büyük duygularla geçeceğim, tüm sporcu arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Koşuda dikkat çeken 69 yaşındaki amca ise duygularını şöyle ifade etti:

"Mersin'den geliyorum, sırf bu koşu için geldim şahane bir yarış ve her sene kaıtılıyorum. Kısa mesafeciyim aslında ama böyle yarışlardan kopamıyorum ve daha iyi yerlere gelmek istiyorum, finiş sorun değil ben bitiyorum yarışı önemli olan derece değil."

Koşuculardan bitiş çizgisine ulaşan Mustafa Pehlivan da, "Her zaman olduğu gibi Atatürk'ü anmak için bir bahaneyle her zaman koşuyoruz. Bütün yarışlara katılıyoruz ama bu özel bir yarış, koşu da gayet güzeldi" diye konuştu.

Yaşlısından gencine, bir çok kişinin katıldığı koşuda kadınlardan Elif Karabulut (Kütahya) erkeklerden de Fetene Alemu Regassa (İstanbul) yarışı birincilikle bitirdi.
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