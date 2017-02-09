09.02.2017 14:25:10

Soğanda: 'Referandum Türkiye için bir dönüşümdür'

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, referandum çalışmaları kapsamında TES-İŞ Van Şube Başkanı ve TÜRK-İŞ Van Temsilcisi Naif Balandı'yı ziyaret etti.

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AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, referandum çalışmaları kapsamında TES-İŞ Van Şube Başkanı ve TÜRK-İŞ Van Temsilcisi Naif Balandı'yı ziyaret etti.İlçe, mahalle, köy, sivil toplum örgütleri ile esnaf ve kanaat önderleri ziyaretleri kapsamında TES-İŞ Şube Başkanı ve TÜRK-İŞ Van Temsilcisi Naif Balandı'yı ziyaret eden Başkan Soğanda, referandum için 'evet' sözü aldı. Ziyarette konuşan Başkan Soğanda, referandumun bir dönüşüm ve ilerleme yolu olduğunu ifade ederek, başkanlık sistemi ile ilgili bilgi verdi. Soğanda, "Yıllarca ülkemizin ayağına pranga olmuş bir sistem var. Parlamenter sistem de halk, meclisi; meclis, hükümeti oluşturuyor. Başkanlık sisteminde ise halk direk olarak başkanını, hükümetini ve meclisi seçiyor. Şu anki sistem Türkiye'nin gelişimindeki en büyük engeldir. Birçok kez bakanlara, Başbakana, Cumhurbaşkanına çelme takmış ve takmaya çalışan şer güçlere inşallah halkımız en büyük çelmeyi takacaktır. Tüm sendikalarında ve emekçilerinde her zaman olduğu gibi bu süreçte de doğrunun, gelişmenin ve 'evet'in yanında yer almaları çok büyük önem arz ediyor. Bizler sadece evet demeyecek, kapı kapı dolaşarak halka açık ve net bir şekilde ülkemiz üzerinde oynanan oyunları anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.Başkan Naif Balandı ise, tüm üyeleriyle bugüne kadar memleketin bekası için çalıştıklarını ifade ederek, kendilerinin de halka hizmet için var olduklarını söyledi. Başkan Balandı, "Ziyaretinizden ötürü duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Şunu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz ki bizler memleket için varız. Van ortak paydasının siyasi kaygıların üzerinde olması gerekiyor. Daha ilk günlerde görüşünü açıkça ilk ifade eden sivil toplum kuruluşu biz olduk. Yine belirtmek istiyorum ki memleketimiz için, ülkemiz için evet diyecek ve ikna etme yoluna da gideceğiz" dedi.