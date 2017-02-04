04.02.2017 21:27:34

Şoförle tartıştı, otobüse ateş etti, yolcuyu vurdu

Gaziantep'te halk otobüsü şoförü ile tartışan şahıs, otobüse av tüfeğiyle ateş etti

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Gaziantep'te halk otobüsü şoförü ile tartışan şahıs, otobüse av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği yolcu, aynı otobüsle hastaneye kaldırıldı.Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi, Hoşgör Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, 27 H 0412 plakalı halk otobüsü şoförü ile trafikte tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aracında bulunan av tüfeğini çıkaran şahıs halk otobüsüne arkadan ateş etti. O sırada halk otobüsünde bulunan Hakan Oğan isimli yolcu av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu.Yaşanan olayda bacağından yaralanan 35 yaşındaki Hakan Oğan, halk otobüsü şoförü tarafından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Oğan'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.Öte yandan, olay sonrası kayıplara karışan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.(Orhan Erkılıç/İHA)