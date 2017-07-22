22.07.2017 15:20:36

Şoför Nebahat'e son yolcuğuna uğurlandı

Şoför Nebahat karakteri ile tanınan Yeşilcam'ın ünlü oyuncularından Sezer Sezin Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü ismi Sezer Sezin için Teşvikiye Cami'ne tören düzenlendi. Şoför Nebahat karakteri ile tanınan ve birçok sinema filminde rol oynayan Sezin'in kızları Ayşegül İlsever ve Sevgi Yegenoğlu cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine yakınları ve sevenlerinin yanı sıra oyuncular Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Aydemir Akbaş, Göksel Arsoy, yönetmen Sefa Ünal gibi birçok ünlü isim katıldı.



Törenin ardından alkışlar eşliğinde cenaze aracına taşınan Sezin'in cenazesi Feriköy mezarlığına defnedildi.