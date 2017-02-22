22.02.2017 17:33:17

Şofbenden sızan gaz 2 kişiyi öldürüyordu

Eskişehir'de şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi, hayatı tehlike kaydıyla tedavi altına alındı.

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Eskişehir'de şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi, hayatı tehlike kaydıyla tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi Turanoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde oturan H.O. ile M.O., şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu anlayan yakınlarının çağırdığı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zehirlenen vatandaşların tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi.