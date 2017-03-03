03.03.2017 17:03:46

SODES'te yaşlı, engelli ve gençlere öncelik verilecek

SODES 2017 Yılı Proje bilgilendirme toplantısında konuşan Mardin Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna, 'SODES projelerimizde, yaşlı, kadın ve gençlerin sosyal gelişimleri bizler için çok önemli. Bu yöndeki projelere öncelik verilecek' dedi.

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SODES 2017 Yılı Proje bilgilendirme toplantısında konuşan Mardin Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna, "SODES projelerimizde, yaşlı, kadın ve gençlerin sosyal gelişimleri bizler için çok önemli. Bu yöndeki projelere öncelik verilecek" dedi.Mardin'de SODES 2017 Yılı Proje Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Mardin Valiliği Proje Koordinasyonu tarafından Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna, SODES Müdürü Metin Değer, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, 2017 SODES projelerinin başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı, projelere kimlerin başvurabileceği, proje başvurularının dezavantajları gibi konularla ilgili bilgiler verildi.Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna, hükümetin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sosyal gelişmeyi sağlamak ve dezavantajlı vatandaşların topluma entegrasyonu artırmak amacıyla SODES projelerine önem verdiğini belirtti. 2016 yılında SODES projelerinin uygulanmadığını hatırlatan Tuna, "Mardin'de ki sivil toplum kuruluşlarının projelerinde sürdürülebilirlik olmuyor. Sadece proje boyunca devam eden bir proje yürütülüyor. SODES, projesi alt yapıyı geliştirme projesidir. Bu seneki projelerin ön görülen sosyal yararlarının daha sonrada görülüp görülmediği göz önüne alınacaktır" dedi.Genel bütçeden ayrılan bu ödeneklerin nasıl kullanıldığını denetleyeceklerini aktaran Tuna, Mardin'e ayrılacak olan 3,5-4 milyar lirayı en etkin şekilde kullanacaklarını belirtti. SODES projelerinde yaşlı, engellilerin, kadın ve gençlere öncelik vereceklerini söyleyen Tuna, "Kalkınma Bakanımız yaklaşık iki hafta önce buradaydı. Kendisinin de bu konuda hassas olduğunu gördük. Valimizin de bu özel kesimlerle ilgili aynı hassasiyeti var. SODES projelerimizde, yaşlı, kadın, ve gençlerin sosyal gelişimleri bizler için çok önemli. Bu yöndeki projelere öncelik verilecek. Onların sosyal hayata katılmaları bizler için çok önemli. Bu yöndeki projelere muhtemelen öncelik verilecek" diye konuştu.Tuna, "Özellikle sivil toplum örgütlerimizin yürüttükleri faaliyetlerde sürdürülebilirlik olayı maalesef olmuyor sadece proje süresi boyunca bir çalışma yürütülüyor. SODES projesinin asıl gayesi kanal oluşturma, alt yapı geliştirme projesidir. Bu sene gelecek projelerde eğer önceki yıllarda uygulanmışlıkları varsa projenin bittikten sonra projenin devam edip edilmediği, projede öngörülen hizmetlerin, faaliyetlerin ve sosyal yararların gözletilip gözletilmediği öyle bir kaygı duyulup duyulmadığı göz önüne alınacaktır. Komisyon başkanı olarak benim böyle hassasiyetim olacak Sayın Valimizin de böyle hassasiyetinin olduğuna inanıyorum. Bu konu hassas bir konudur. Yani bizi finans edin biz bu işleri yapalım. Bize çok hesapta sormayın. Bize bu para nerelere gidiyor diye de sormayın gibi yaklaşımda bazı STK'larda oluyor. Kimse böyle bir şeyde tenezzül etmesin. Bu ülkemizin genel bütçe olanakları ile sunulan bir ödenek ve ödeneğin hangi koşullarda, nasıl kullanıldığı da hepimizin gözetim altında olacak" ifadelerinde bulundu.